Talleres múltiples y recorridos especiales para visitar los museos con los más chicos

Foto: Julián Álvarez

Foto: Julián Álvarez

Uno por uno, los museos para visitar

El Bellas Artes

Museo de Arte Decorativo

Foto: Julián Álvarez

Museo Casa de Yrurtia

Plaza Mujica Láinez del Museo Roca

Foto: Julián Álvarez

la Casa del Acuerdo

Museo Histórico del Norte

Museo Presidente José Evaristo Uriburu

Foto: Julián Álvarez

Museo La Posta de Yatasto

Museo Histórico Sarmiento

Foto: Julián Álvarez

Centro Cultural Kirchner

Propuestas gratuitas, algunas con reserva previa pero otras pensadas para que se sumen quienes decidieron acercarse a pasar una tarde en un museo, pueblan los espacios culturales nacionales en este verano en el que hay desde talleres de manga y animé o ilustración hasta representaciones de títeres, convocatorias para pintar dibujos de Parques Nacionales o consignas con rompecabezas.con una programación pensada para las infancias pero también para adolescentes o para familias que buscan planes para compartir con los más chicos.En Av. del Libertador 1473, CABA) es uno de ellos. Es sábado y cumpliendo con la puntualidad del horario de convocatoria,Sobre lo que hay en el museo (surgieron los mándalas o "el arte muerto"), lo que implica que sea nacional ("que puedo venir con quien quiera"), qué se puede hacer y qué no mientras dura el recorrido (uno de los pequeños visitantes dijo "no se puede robar"), gira la charla previaque se mezclan con las preguntas, las reflexiones sobre cómo se gestó un cuadro, por ejemplo, "Pesadilla de los injustos" de Antonio Berni.En Av. del Libertador 1902, CABA,La propuesta es conocer una lámpara que muestra a 100 niños felices festejando el Año Nuevo chino y luego, a armar máscaras con materiales reciclados. Se realiza todos los sábados de enero y febrero a las 17, mientras que las visitas guiadas para hacer en familia son también a las 17 pero los viernes.. Un requisito es que los niños y niñas estén acompañados por un mayor.La oferta es variada y se concentra fundamentalmente a la tarde. Ubicado en O'Higgins 2390,que propone aprender a dibujar personajes de manga y animé a partir de las concepciones básicas del dibujo: forma, luz y sombra, color para desarrollarlo durante todo el ciclo y crear una historieta, ilustración o caracterización de personaje.y la cita es en el jardín del Museo los sábados 7, 14, 21 y 28 de enero a las 17 y no se suspende por lluvia.Si bien el museo dice que dispondrá de los elementos para la actividad,En Vicente López y Junín, CABA hay una actividad para las familias quesugerido para niños y niñas de 8 a 12 años.En la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la Casa del Acuerdo (De la Nación 143) los sábados de enero y febrero de 10.30 a 12 hay actividades concentradas en la Sala de Inventar y Recordar.En el mismo espacio también se puede acceder a una biblioteca seleccionada para abordar los temas que se despliegan en el museo, así como también la ciudad y el río, y un conjunto de juegos actuales y tradicionales, algunos de ellos diseñados por artistas de San Nicolás.Otro museo nacional que se suma a la agenda de verano con talleres e iniciativas gratuitas, es el Museo Histórico del Norte, ubicado en Caseros 549, en la ciudad de Salta,Muy cerca, en Caseros 417, en el Museo Presidente José Evaristo Uriburu,(Cabildo de Salta, Casa del Presidente Uriburu y La Posta de Yatasto) para que niños, niñas y sus familias los armen juntos.Mientras que en el Museo La Posta de Yatasto (ruta 9 km. 1449) también, donde en un diálogo entre un gaucho y una paisana rememoran los hechos históricos donde el general Martín Miguel de Güemes y el general Manuel Belgrano, junto al pueblo del noroeste argentino, colaboraron en la lucha por la Independencia Argentina.El Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079, CABA) suma una actividad dedicada a la pintura, ya queQuienes participen pueden llevar su producción o dejarlos para armar un mural colectivo en el museo.Esta actividad se rige por la capacidad de la sala,Pero no es la única actividad de esa institución, ya que hay otra(kamishibai, teatro de sombras, títeres, escenografías y ambientaciones pequeñas) vinculadas a la temática literaria con la finalidad de acercar a los niños a la lectura. También se trata de una convocatoria con capacidad de sala limitada e ingreso por orden de llegada.A partir del miércoles 11 de enero también se suma a esta agenda de actividades el Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151, en el barrio de Retiro, queAdemás, que desde una mirada cultural integradora, multicultural y respetuosa de las diferencias promueve el juego, la imaginación y la experimentación.Desde este miércoles el ex Correo Central