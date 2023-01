"El asesino es un perverso que hasta organizó el velorio", dice el hermano del exrugbier

El exrugbier era muy querido en Vicente López.

El 13 de enero del 2022, Marcelo fue hallado asesinado en el acceso al paraje La Choza, en el límite entre Luján y General Las Heras, en el noroeste del Gran Buenos Aires.

El casero del campo donde fue asesinado se había escapado al Chaco, donde tue arrestado.

El sepelio fue organizado por uno de los dos detenidos por el homicidio. (Foto: Raúl Ferrari)

A un año del crimen de(VILO) asesinado el 13 de enero de 2021 en la ciudad de Luján, su hermano aseguró que el principal sospechoso, que era socio de la víctima, es un "psicópata" y que toda su familia quedó "destruida" por el hecho, por el que se inició una causa que a fines del año pasado fue elevada a juicio oral., a quien calificó como "psicópata", "perverso" y "un lobo con piel de cordero", ya que "organizó el velorio" de su hermano y "se abrazó con todos" mientras "lloraba desconsolados"."En la familia estamos todos destruidos. A mí me mataron un poco.. Me arruinaron la vida", aseguró el hermano de la víctima.Su cuerpo yacía en la caja de su camioneta Ford Ranger detenida entre unos pastizales, a unos 15 metros de un camino rural que se cruza con la ruta provincial 47.Según los resultados de la autopsia, la víctima murió a causa de una maniobra que le provocó lay, además, se estableció que presentaba una lesión en el rostro producida probablemente por un golpe de puño o trompada, detallaron los voceros judiciales.Los pesquisas determinaron que adentro de la camioneta estaba el teléfono celular de Marcelo, mientras que en proximidades del puente del arroyo La Choza,Inicialmente, los investigadores creyeron que el exrugbier había salido a las 13.35 de ese día de su campo ubicado en la localidad de Tomás Jofré rumbo a Navarro, aunque las pruebas científicas descartaron esa pista, luego de un informe médico legista que determinó que la víctima no pudo haber salido con vida de su campo.En ese contexto,, quien había sido la última persona en ver al exrugbier.Ambos sospechosos, actualmentey la causa ya fue elevada a juicio oral, aunque resta confirmar la fecha de inicio del debate, señalaron a Télam fuentes judiciales.En ese sentido, los voceros revelaron que durante los últimos meses el socio de la víctima pidió dos veces la morigeración de la prisión y se la denegaron, a la vez que Flores hizo un pedido para ir a una prisión ubicada en la provincia de Chaco -de donde es oriundo- y su solicitud también fue rechazada."La causa está elevada a juicio, lo cual fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. Achard será juzgado por un Tribunal Oral, mientras que Flores pidió que el proceso penal sea debatido en un juicio por jurados", explicó a Télam una fuente con acceso al expediente.Por su parte, luego de ser detenido,en su declaración ante la fiscal de instrucción de la causa, Mariana Suárez.Sin embargo, aseguró que era inocente y señaló al casero como el principal responsable de la muerte de Marcelo, luego de descubrir una supuesta infidelidad entre éste y su mujer.Al respecto, el hermano de la víctima negó esa versión, aunque admitió que todavía no entiende el porqué del crimen y lo ligó a dinero vinculado a la venta de ganado."No sabemos por qué lo mataron, estamos con la duda de qué paso. Todavía seguimos conmocionados", manifestó Fabián y opinó: "Creo que tiene que ver con la venta de crías de vacas.A su vez, el hermano de la víctima indicó que conocía al acusado Achard, quien trabajaba como encargado de la seguridad del club Vilo, y reveló que"No era mi amigo, pero lo veía seguido porque trabajaba en el club. Nos vendió todo el cuento. Fue terrible todo lo que hizo después, organizó el velorio. Cosas nefastas de este pibe,se abrazó con todos en el velorio, lloraba desconsolado", recordó Fabián sobre el imputado, a quien catalogó como "un lobo en la piel de un cordero".Por último, Fabián manifestó estar disconforme con la carátula del hecho - "homicidio simple"- y"Hay escuchas en las que se sugiere que van preparando el tema. Estamos seguros de que fue premeditado", aseguró.