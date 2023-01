Domingo de calor en gran del país con alerta roja en La Pampa, Río Negro y Neuquén

Mendoza con alerta amarilla por altas temperaturas. / Foto: Alfredo Ponce

Altas temperaturas en La Pampa. / Foto: Julian Varela

Alerta amarilla por altas temperaturas

Ola de calor en Río Negro / Foto Eugenia Neme

Tormentas en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este domingo alertas rojas por temperaturas extremas por calor para el oeste de la provincia de La Pampa, el noroeste de Río Negro y este de Neuquén, conEsta es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).Las zonas afectadas por la alerta roja son elLas temperaturas en esas áreas vienen manteniéndose en marcas altas desde hace varios días y para la jornada se esperan máximas de 40 grados, de acuerdo a lo pronosticado por el SMN.ParaEn todas esas regiones las máximas esperadas oscilarán entre los 37 y los 40 grados.En tanto, gran parte de Santa Fe y de Córdoba, centro-norte de Buenos Aires, sudeste de Santiago del Estero y de La Rioja, y varias localidades de Mendoza y de San Luis se encuentran bajo alerta amarilla también por altas temperaturas.En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.Además, zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos período.Las áreas afectadas son laEl SMN informó que en esas zonas “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados localmente, y no se descarta que puedan ser en forma de chaparrones de lluvia o nieve”.El organismo meteorológico recomendó a los pobladores de esas zonas no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.