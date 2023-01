Peter Gabriel presenta su nuevo single, "Panopticom"

La letra del tema está inspirada en el trabajo de la organización pionera de derechos humanos Witness, cofundada por Gabriel.

El músico británico Peter Gabriel presentó su nuevo single, titulado "Panopticom", la primera canción difundida de su próximo álbum "i/o".La pista está acompañada por una imagen de portada del artista David Spriggs y fue escrita y producida por Peter Gabriel y grabada en Real World Studios en Wiltshire y The Beehive, en Londres."La canción se basa en una idea en la que estuve trabajando para iniciar la creación de un globo de datos accesible infinitamente expandible: el Panopticom", dijo Gabriel.El exvocalista de Genesis agregó: "Estamos comenzando a conectar un grupo de personas de ideas afines que podrían darle vida a esto, para permitir que el mundo se vea mejor y comprenda más de lo que realmente está sucediendo".Musicalmente, "Panopticom" avanza impulsado por la sala de máquinas de los colaboradores de mucho tiempo Tony Levin, David Rhodes y Manu Katché, respaldado por la electrónica de Brian Eno, con coros adicionales de Ríoghnach Connolly de The Breath.La letra está inspirada en el trabajo de Forensic Architecture, Bellingcat y la organización pionera de derechos humanos Witness, cofundada por Gabriel."Parte de lo que estoy escribiendo esta vez es la idea de que parecemos increíblemente capaces de destruir el planeta que nos dio a luz y que, a menos que encontremos formas de volver a conectarnos con la naturaleza, vamos a perder mucho", sostuvo el músico sobre su último trabajo.Cada nuevo lanzamiento de música vendrá con una obra de arte específica, en el caso de "Panopticom", con el trabajo titulado "Red Gravity" de David Spriggs."Fue el tema de la vigilancia lo que me conectó con el trabajo de Spriggs porque había hecho una pieza relacionada con eso. Hace estas cosas increíbles usando muchas capas de transparencias para que obtengas estas creaciones extrañas con una intensidad real", explicó Gabriel al respecto.Además de nueva música, el reconocido vocalista iniciará una gira a finales de este año, con fechas en el Reino Unido, Europa y América del Norte.