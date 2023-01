La revalorización del fútbol y el jugador argentino tras el Mundial de Qatar

Máximo Perrone / Foto: Alfredo Luna.

Enzo Fernández / Foto: Maximiliano Luna.

Nicolás Otamendi / Foto: Fernando Gens.

, que ya no estaban en los radares de los grandes de Europa sino que competían para que sus jugadores dieran un salto transitorio a otras ligas menores o instituciones pequeñas de las principales competencias.El primer ejemplo que llegó en estos días fue el de, que se encuentra a nada de ser transferido a Manchester City de Inglaterra. El futbolista de Vélez dispone de condiciones importantes para una venta rápida y de bajo riesgo: talento, recorrido en Primera y un valor irrisorio como es su cláusula de apenas 8 millones de dólares para una institución como la inglesa, que está acostumbrada a pagar, por ejemplo, 61 millones de euros por el noruego Erling Haaland.Hace días, el belga Kevin De Bruyne, una de las figuras del City, habló acerca de su poder de adaptación: "Creo que cuando llegó al club se hablaba de este joven talento de la Argentina y al principio vimos que era un jugador con mucho talento. Uno no sabe lo que puede pasar cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero él ya parecía un jugador adulto jugando para nosotros".Las palabras del belga muestra cómo se veía a la Argentina antes de que Lionel Messi levante la Copa del Mundo en Qatar y las nuevas ofertas y sondeos como sucedió con, un completo desconocido para el primer mundo futbolístico (Liverpool lo quiso y no se animó a apostar por el volante de Benfica), o deen Brighton And Hove, dejan en claro el posible cambio de paradigma.En principio, en este mercado no saldrán de sus clubes, pero en el verano de Europa emigrarán posiblemente a clubes más grandes y con otras pretensiones.La revalorización se ve en, de 35 años, y que se fue a Portugal para comenzar sus últimas temporadas, y ahora lo pretenden de España. Y lo mismo pasa con el enfoque de, por ahora en la MLS de Estados Unidos, que sumó escasos 6 minutos en el Mundial pero al ser campeón aparecieron varios interesados del Viejo Continente.Argentina, por su actualidad económica, es una tentación para los europeos, sobre todo porque ahora pasó a ser la tierra de los campeones mundiales y a su vez lo será para los jóvenes talentos nacidos en otros lados pero con raíces argentinas como es el caso de(Manchester United), convocado por Lionel Scaloni en otros pasajes.Justamente Garnacho es uno de los tantos que pueden vestir la camiseta nacional o la de España, siendo ya una realidad en el United, con minutos y goles, y hasta reclamado por hinchas en redes sociales para Qatar cuando apareció la lesión de Joaquín Correa.El nacido en España, con madre argentina, es un mediopunta con mucha llegada al área rival y capacidad para anotar."Desde que estuvieron interesados en mí, él siempre ha estado muy preocupado. Estoy muy agradecido", dijo Garnacho sobre Javier Mascherano, actual DT de la Sub-20, en una entrevista reciente.En esa lista de los nacidos lejos pero con corazón argentino están(Inter de Milán) y(Cagliari de Italia),(Lazio de Italia),(Real Madrid),(Juventus de Italia) y(Barcelona de España), quien es un caso aún más raro porque podrá calzarse la de España, Argentina o Japón.Ahora,, organizado de manera tripartita por Estados Unidos, México y Canadá.Son más los nombres que asoman como potenciales jugadores seleccionables, tanto en el mercado argentino como en el exterior, los casos en la actualidad podrían ser los arqueros(Boca) y(Tigre) -único sparring de Qatar-, los defensores(Boca),(Boca) y(Sampdoria de Italia), los mediocampistas(Racing),(River),(Brighton And Hove),(Boca),(San Lorenzo) y los delanteros(Boca),(Boca) y(Colón de Santa Fe), entre otros.Una buena prueba para los juveniles será el Sudamericano Sub-20 que se desarrollará en Colombia, en las ciudades de Bogotá y Cali, del 19 de enero al 12 de febrero.El Grupo A estará conformado por la Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú; mientras que el Grupo B lo componen Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.