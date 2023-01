Niñas y niños que juegan al hockey en El Impenetrable se suman a la selección sub-12

Centenar de niños y niñas juegan al hockey en las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA).

Las EDA de El Impenetrable se suman a otras 1.360 escuelas en todo el país.

"Están saliendo muy buenos jugadores de nuestra zona, y eso es lo que nos empuja a seguir". José María Gamarra, entrenador

Representaron a El Impenetrable en los seleccionados de hockey sub-12 de Chaco en la Copa Nacional en Misiones.

El programa de escuelas deportivas

En Fuerte Esperanza alrededor de 45 chicos y chicas realizan sus prácticas en los playones del polideportivo municipal.

son las tres localidades de El Impenetrable donde un centenar de niños y niñas juegan al hockey en las(EDA), siete de los cuales lograron este año formar parte de las selecciones masculina y femenina sub-12 del Chaco.Sobre canchas de pasto, tierra o en playones de cemento, en medio de temperaturas que van de los 40 a los 45 grados, niñas y niños chaqueños juegan a esta disciplina en el bosque "bajo un sol muy fuerte" y "en canchas con dimensiones más pequeñas a las reglamentarias", según describieron a Télam sus entrenadores.Para estos chicos y chicas representar a El Impenetrable en losfue una "emoción muy especial" y "lo mejor" que les pasó en la vida.En diálogo con Télam,, expresó que competir en Misiones significó "algo muy lindo" y que a futuro espera seguir jugando al hockey.Zaira vive en Misión Nueva Pompeya, una localidad enclavada a más de 400 kilómetros de Resistencia, y entrena en cancha de tierra junto a sus compañeros dos veces a la semana, por lo general en horarios cercanos a la noche para evitar las altas temperaturas.En todas estas zonas, mientras en algunas localidades utilizan la lluvia acumulada en aljibes para tener agua potable y en muchos casos la energía eléctrica la proveen generadores.En la localidad de Fuerte Esperanza, que alberga uno de los parques naturales provinciales más importantes de El Impenetrable, alrededor de 45 chicos y chicas realizan sus prácticas en los playones del polideportivo municipal, y para ejercitar mayor resistencia utilizan canchas de fútbol 7 de tierra.Florencia, Louisana, Valentino, Uma, Esrail, Alonso, Oriana, Nicole y Milagros son algunos de estos chicos y chicas, que tienen entre 10 y 12 años, entrenan tres veces por semana y consiguieron representar a El Impenetrable en Resistencia y pisar por primera vez una cancha reglamentaria de hockey de césped sintético.comentó que pudo ir a Resistencia a competir, y que "nunca pensó que podía llegar hasta ahí". Sobre sus entrenamientos, explicó que "jugamos en pista y cancha de tierra", y que comenzó a jugar al hockey porque vio a sus hermanas practicándolo y le gustó.Además, dijo que sigue al seleccionado femenino de hockey, Las Leonas, y que su jugadora favorita es Belén Succi, premiada como "Mejor Arquera" en el último Mundial.A poco más de dos horas de allí, se encuentra la localidad de Comandancia Frías, en donde entrenan 35 chicos y chicas de entre 11 y 16 años, entre los cuales Bruno, Ruth, Emanuel, Gianella, William y Benjamín, quienes jugaron en instancias provinciales y algunos lograron ir a Misiones en representación de El Impenetrable."Representar a la provincia de Chaco en Misiones fue algo muy lindo, fue una experiencia llena de aprendizaje donde experimenté muchas cosas nuevas, conocí nuevos compañeros y aprendí que siempre debes luchar por las cosas que te gusten y perseguir tus sueños", comentó, dijo a Télam que conformaron entre las tres localidades un seleccionado con niñas en categoría sub-12 para representar a El Impenetrable."Era la primera vez que conocían una cancha con césped sintético, las dimensiones son más grandes de las que están acostumbrados, pero más allá de las falencias creo que están saliendo muy buenos jugadores de nuestra zona, y eso es lo que nos empuja a seguir", indicó.Lasde entre 11 y 17 años hacen deporte a través de este programa nacional organizado en 60 disciplinas, según el Ministerio de Turismo y Deportes.Busca "favorecer elpara cada una de las disciplinas y generar un espacio entre las federaciones nacionales y las provinciales"., explicó a Télam que "el objetivo final es que haya deportistas que puedan aprender el deporte y que a futuro representen al país"."En lugares tan alejados como El Impenetrable es notable que puedan iniciarse en el deporte con la competencia que necesitan. Es un gran desafío poder armar un equipo teniendo todo tan lejos, es muy meritorio intentar desarrollar el deporte allí", agregó.vive en Comandancia Frías y jugó en varias ocasiones con seleccionados sub-14, 16 y 19 en las provincias de Salta, Córdoba y Chaco."Tratamos de entrenar cuando no hace tanto calor. Los entrenamientos son exigentes por el terreno que a veces es difícil. Se nos dificultan los entrenamientos por los stick (palos) porque son los que usa la sub-12 y nos quedan chicos", comentó.Gamarra señaló que el hockey es un deporte "muy costoso" y que los chicos que no viajaron a los torneos aún "no conocen las máscaras para córner cortos"."Tampoco tenemos traje de arquero. Intentamos adaptar las reglas para que los chicos puedan protegerse al no contar con los elementos", expresó.En tanto,, apuntó a Télam que sólo se puede ingresar con camionetas en las distintas localidades, y que si llueve "no pueden entrar ni salir"."Los chicos lo viven de una manera muy especial. Pueden entrenar en tierra, pasto o un playón que esté libre, a rayo de sol o bajo techo. Representa un montón que tengan la posibilidad de viajar. Después vuelven a sus localidades y sirven de ejemplo para el resto para seguir trabajando", finalizó.