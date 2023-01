Llega "Jamie vs. Britney: Juicios de familia", sobre la tutela forzada de la "Princesa del Pop"

Jaimie Spear, su padre, durante años ejercició una dura tutela judicial sobre la vida de su hija.

Nueva sere documental de dos partes sobre la cantante pop VER VIDEO

fans y seguidores de Britney comenzaron a gestar el movimiento conocido como #FreeBritney.

"Jamie vs. Britney: Juicios de familia", nueva serie documental de dos partes que repasa el ya visitado caso que enfrentó a la superpopular cantante de pop Britney Spears con su padre, quien, podrá verse en la plataforma de streaming HBO Max desde el próximo 10 de enero.Narrada desde las dos perspectivas que participaron del conflicto, la producción busca dar contexto a loscuando la "Princesa del Pop" se encontraba eny fue internada en un centro médico en dos ocasiones, y que finalizaron en noviembre de 2021, cuando Jamie Spears renunció a su cargo como tutor.Para reconstruir más de una década de acontecimientos, "Juicios de familia" recurre a tque trabajaron con la cantante, miembros del #FreeBritney,que intentan representar de manera paralela el recorrido que cada una de las partes llevó adelante durante el conflicto.En ese sentido, la propuesta cuestiona si lase trataba en realidad de un acto de amor y protección por parte de Jamie Spears para resguardar a su hija en términos de salud mental, o si puede considerarse como un plan malintencionado para disponer del patrimonio de la artista.Por eso, la trama se remonta a 2007, cuando la intérprete de hits como "Oops!...I Did It Again" y "Toxic" pasó a ocupar todas las tapas de las revistas sensacionalistas tras raparse la cabeza y agredir a un grupo de paparazzis con un paraguas, cuando se hallaba en plena crisis por suEn ese momento,la Justicia de Los Ángeles la posibilidad de acceder a una, que poco después se convirtió en permanente, y junto al abogado Andrew Wallet logró el control de los negocios, el patrimonio y las decisiones de índole íntima de Spears.de la artista, preocupados por el dominio prácticamente absoluto y el estado de malestar en el que notaban a su ídola a través de las redes sociales y por sus comentarios, comenzaron a gestar elLa presión ejercida por sus seguidores y los intentos de renegociación de la medida tutelar finalmente llevaron al Poder Judicial estadounidense a revisar el acuerdo, y después de un extenso proceso, en noviembre de 2021 se dio por terminado.