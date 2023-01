Son de capricornio y, cansados de festejos "frustrados", los autogestionan a través de un "sindicato"

Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, el sindicato organizó fiestas en la reconocida sala Niceto Club / Foto Gentileza Mariano Sokal.

Con fiestas por todo el país, la primera de ellas que se celebrará este sábado, las personas nacidas bajo el signo de Capricornio, que cumplen años durante las vacaciones entre finales de diciembre y enero, "autogestionan" sus celebraciones, cansadas de tener festejos "frustrados", lo que generó, ingenio popular mediante, la formación de un "sindicato" en Facebook con ese fin.de la Fan Page del Sindicato Capricorniano.La iniciativa surgió hace una década de la mano del dibujante e historietista rosarino Javier "El Niño" Rodríguez, quien en 2013 creó el sindicato para despertar aen el reclamo "por el derecho a una torta digna y dos regalos"."Una de las características del signo capricornio es la de ser ´buen trabajador´, entonces pensé que para un signo trabajador hacía falta un sindicato", contó a Télam Rodríguez, quién se declaró su Secretario General."Empezó siendo un chiste y luego se volvió real, aunque todavía no hemos conseguido la personería jurídica del Ministerio de Trabajo. Pero sí tenemos una página de Facebook y una cuenta de Instagram que, hoy en día, es casi más importante que la personería", agregó entre risas. La página de Facebook tiene 90.000 "afiliadas y afiliados" de todo el país y en 2022 Rodríguez creó una cuenta de Instagram "porque habían empezado a circular cuentas truchas", enfatizó."Al principio la página funcionó como un espacio de catarsis para contar experiencias de festejos frustrados o las veces que nos clavaron los compañeritos de escuela o que la propia familia se olvidó de nuestro cumpleaños", precisó el historietista.Pero con el tiempo"'Vinieron diez amigos', 'Me hicieron una torta' o 'Conseguí los dos regalos', son algunos de los posteos en la Fan Page de Facebook", añadió."Lo interesante, y que aún me sorprende de las redes sociales, es el hecho de que atraviesan a todas las clases, géneros, edades y territorios", apuntó.Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, el sindicato organizó fiestas en la reconocida sala Niceto Club, en el barrio porteño de Palermo, a las que asistieron entre 800 y 1.000 capricornianos para celebrar su cumpleaños en forma colectiva."Como culminación de un mes de actividad en las redes sociales y como celebración, en las fiestas la gente bailaba, había mucho cotillón, era una suerte de performance que incluía un discurso del Secretario General, y por supuesto una gran torta", recordó el dibujante., quienes organizan sus propios festejos e invitan a la comunidad a través de la Fan Page.Por otro lado, como reza el slogan #unatortaydosregalos , también convertido en hashtag, el tema de la torta y los regalos tiene especial importancia entre las exigencias del sindicato."Hay cantidad de historias y hasta una colección de fotos de las excusas indignas con las que buscan conformarnos a los capricornianos, que ya de por sí somos sufridos", comentó Rodríguez.En esa lista aparecen tortas improvisadas con el, e incluso un pastel de papas, contó en diálogo con Télam Diego Rosake, docente y editor de "Hemisferio Derecho".Su llegada al Sindicato Capricorniano fue por "accidente", porque nació de siete meses. "Debí nacer en marzo, un mes más amigable para los festejos de cumpleaños, pero llegué en enero", detalló.Con respecto a la "confusión" en los regalos, se puede resolver "si no se confunde el nacimiento de Jesucristo con el propio", afirmó Rodríguez."Que Jesucristo sea el capricorniano más famoso del mundo, no es excusa para confundir el regalo de Navidad con el de nuestros cumpleaños. Por eso la exigencia de dos regalos", agregó con tono humorístico.En tanto, para Mauro Lo Coco, poeta y docente del Taller de escritura en Comunicación y Semiología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), "cumplir años un seis de enero es una tristeza; durante mi infancia salí perdiendo con los regalos"., precisó.Para Rodríguez, "mucha gente se acostumbró a no festejar. Una vez me escribió una mujer de 75 años contándome que nunca había festejado su cumpleaños, pero que al conocer la página del sindicato y ver a tanta gente ´sintiendo´ lo mismo, se animó a organizar una fiesta. Luego me mandó las fotos de la torta y de las amigas que había logrado juntar", explicó."Al centrarse en la idea del festejo y en la lucha por conseguirlo, el sindicato logró transformar el lamento en triunfo.Los posters, flyers, diseños y dibujos que el propio Rodríguez realizó en los inicios del sindicato, están disponibles en Facebook e Instagram para su libre uso."Todos los días (de enero) recibo cantidad de mensajes y fotos de gente que no conozco pero que muy seriamente me dicen: 'Mirá, festejé mi cumpleaños'. Y muchas veces los decorados y las tortas están hechas con mis dibujos. Eso es hermoso, y al mismo tiempo, sigue afirmando la función social que cumple el sindicato al activar a las personas a producir su propio festejo", apuntó Rodríguez.Por último, y para confirmar que toda regla tiene excepciones,, argumentó la poeta Ana Claudia Díaz que nació un 31 de diciembre."Eso le permitió a mi familia festejar la nueva vida con el inicio de un nuevo año. Una coincidencia hermosa que me transmitieron porque, hasta hoy, cada cumpleaños lo vivo como un nuevo año que comienza", concluyó.