Las transferencias automáticas a las provincias fueron en 2022 las más altas en cinco años

Lasascendieron en todo 2022 a 6 billones 527.241,9 millones de pesos, con un incremento del 83,6% respecto de 2021, lo que representa una mejora del 6,3% en términos reales.Según el análisis de la consultora Politikon Chaco,"los envíos totales del 2022 no sólo son superiores al 2021 en términos reales, sino que también superan a los años previos: se ubican 13,9% por encima de 2020; 9,1% vs. 2019; 7,5% contra 2018 y 15,1% frente a 2017".El incremento anual superó en dos puntos porcentuales la variación de la recaudación nacional, que en el acumulado de 2022 aumentó un 81,6%.A diferencia de las transferencias no automáticas o discrecionales, las automáticas están sujetas a mecanismos de distribución preestablecidos, que a su vez pueden variar según el régimen del que se trate.Dentro de las transferencias automáticas el régimen de mayor importancia es el de Coparticipación Federal de Impuestos, que con 5 billones 918.027,4 millones de pesos representó el 90,66% del total de recursos transferidos en 2022.En segundo término, se ubican las denominadas "leyes especiales", que engloban a diferentes regímenes específicos fuera de la Coparticipación (Bienes Personales, Fondo Educativo, IVA Seguridad Social, Combustibles, Energía Eléctrica, Fondo Compensador y Monotributo) que el año pasado sumaron $404.215,7 millones, el 6,19% del total.El 3,15% restante correspondió a las compensaciones por el Consenso Fiscal, que alcanzaron a $204.998,7 millones.Los envíos por Coparticipación tuvieron una expansión del 88,2% en términos nominales y del 8,8% en valores constantes, en tanto el resto de los componentes mostró un comportamiento disímil, lo que incidió en la reducción al 83,6% de las transferencias totales.Al respecto, Politikon señaló que el Impuesto a los Bienes Personales totalizó en el año $249.001 millones (-12,5% real), el IVA de Seguridad Social $38.729 millones (+4,4%), el impuesto a los Combustibles Líquidos $95.428 millones (-31,7%), el Régimen de Energía Eléctrica $8.798,8 millones (+0,4%) y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo $11.709,2 millones (-23,9%).Por su parte, los recursos por compensación del Consenso Fiscal fueron de $ 204.998,7 millones, y cayeron un 3,8% real anual."La principal razón del desempeño de las leyes especiales tienen que ver con la naturaleza de los tributos", explicó a Télam Alejandro Pegoraro, director de la consultora, en referencia a la dispar evolución en la recaudación de cada régimen específico.En el caso de Bienes Personales, precisó que "el alza de la base imponible generó caídas reales ante una menor recaudación", debido a que "pagan más lo que más tienen, pero dejaron de pagar los que estaban en la base"."La no actualización del impuesto a los Combustibles Líquidos genera el mismo escenario y en cuanto al Monotributo, está impactado no sólo por su actualización sino también por la cantidad de contribuyentes y las tasas efectivas de pago", aclaró.Al consolidar las transferencias, estas caídas fueron las que explican el descenso global en muchas provincias en diciembre, "más allá de tener alzas en la Coparticipación", señaló.En ese sentido, los números globales del mes pasado muestran un total de transferencias a las 24 jurisdicciones de $759.292 millones, con un aumento nominal interanual del 95,4% (dos décimas debajo de la recaudación nacional) y uno real del 0,4%, suponiendo una inflación del 5%.Tal como señaló Pegoraro, las diferencias en las variaciones reales quedaron en evidencia con trece distritos con mejoras (CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, La Pampa, San Luis, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy) y once con caídas (Río Negro, Formosa, Chaco, Tierra del Fuego, Salta, Corrientes, Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, Chubut y Neuquén).Por el contrario, en el acumulado anual todas las jurisdicciones tuvieron incrementos reales en las transferencias automáticas recibidas, con CABA como la de mayor suba porcentual real (8%) y Buenos Aires y Misiones en el otro extremo, con 5,3%.Pese a que la tasa de crecimiento real interanual mostró una desaceleración en los últimos meses, "aun así se da el cuarto mes consecutivo de subas reales y la decimosegunda en los últimos trece meses", destacó Pegoraro.Politikon Chaco apuntó que el mes pasado se trató del "mejor diciembre de, por lo menos los últimos cinco años", con crecimientos del 6,9% contra 2020; 27% frente a 2019; 24,6% ante 2018 y 16,7% respecto de 2017.En diciembre los envíos por coparticipación alcanzaron a $ 689.389 millones y explican el 91% del total, con una expansión interanual del 101% nominal y del 3,3% real, suponiendo una inflación del 5% para el mes.Los componentes de leyes especiales mostraron caídas reales en el Impuesto a los Bienes Personales (-10,2%), el IVA de la Seguridad Social (-2,9%), el impuesto a los Combustibles Líquidos (-36,6%) y el Monotributo (-33,6%), en tanto no hubo envíos del Régimen de Energía Eléctrica.Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal volvieron a cerrar diciembre con una baja real del 24,6% interanual.