Efemérides del 7 de enero

-SEMANA TRÁGICA. Comienzan en Buenos Aires los disturbios y la represión recordada como la Semana Trágica, que costó la vida de cientos de trabajadores y miles de heridos y detenidos. El conflicto se desató por una larga huelga organizada por anarquistas en la fábrica metalúrgica Talleres Vasena en reclamo de mejores condiciones laborales. Los cálculos de la época sostienen que hubo unos 700 muertos. No hubo cifras oficiales.- FLASH GORDON. La agencia de prensa estadounidense King Features Syndicate publica como página dominical la primera historieta de Flash Gordon, creada por Alex Raymond para competir con las aventuras de Buck Rogers. Flash Gordon, adaptada a la televisión y el cine, fue ícono de la ciencia ficción hasta que fue desplazada por la saga de filmes Star Wars, que comenzó en 1977..- NICOLA TESLA. A los 86 años muere en la ciudad de Nueva York el ingeniero serbio-estadounidense Nikola Tesla, uno de los grandes inventores del siglo XX. Tesla escélebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna, del motor eléctrico y de las transmisiones de radio.También desarrolló uno de los primeros sistemas de control remoto inalámbrico.- VALERIA LYNCH. Nace en Buenos Aires la cantautora Valeria Lynch (María Cristina Lancelotti), ganadora de cuatro premios Martín Fierro, dos Carlos Gardel, un Grammy Latino y un Konex, entre otros galardones. Lleva grabados más de 35 discos. Trabajó en una docena de programas de televisión y actuó en dos películas.- CESÁREO ONZARI. A los 60 años muere en Buenos Aires el exfutbolista Cesáreo Onzari, autor del primer gol olímpico en la historia del fútbol. Lo marcó para la selección argentina el 2 de octubre de 1924 ante Uruguay, que era el campeón olímpico y de allí surgió la denominación del gol. Onzari, que jugó en Huracán y Boca Juniors, marcó 117 goles a lo largo de su carrera.- NICOLAS CAGE. Nace en la ciudad estadounidense de Long Beach el actor y productor cinematográfico Nicolas Cage (Nicolas Kim Coppola), ganador de un premio Óscar y de un Globo de Oro por su papel en la película Leaving Las Vegas.- EMILIO M. PALMA. En la Base Esperanza del Ejército argentino nace Emilio Marcos Palma, la primera persona nacida en el continente antártico y en el lugar más austral del mundo. Por ello está registrado en el Libro Guinness de récords. Es hijo del por entonces jefe de la base, el teniente coronel Jorge Emilio Palma, y de María Silvia Morello, quien llevaba siete meses de embarazo cuando el matrimonio fue trasladado al continente antártico.- ALFRED KASTLER. A los 81 años muere en el poblado de Bandol, en el sudeste de Francia, el físico y científico francés Alfred Kastler, ganador del Premio Nobel de Física en 1966. Sus investigaciones en mecánica cuántica y óptica condujeron a la invención del rayo láser.- LEWIS HAMILTON. Nace en la pequeña ciudad de Stevenage (Hertfordshire, Reino Unido) el piloto automovilístico británico Lewis Hamilton, quien lleva ganados siete campeonatos mundiales de Fórmula 1 y es el más ganador en la historia de ese deporte junto con el alemán Michael Schumacher.- FERNANDO GAGO. El mediocampista Fernando Gago debuta en el Real Madrid español, que había comprado su pase a Boca Juniors. Fue en el partido que el equipo “merengue” perdió por 2-0 en su visita al Deportivo La Coruña. Gago jugó 113 partidos con el Real Madrid, hasta que en 2011 fue transferido al Roma italiano. Actualmente dirige a Racing Club de Avellaneda.- LIONEL MESSI. El astro argentino Lionel Messi, quien brillaba en el Barcelona español, recibe su cuarto Balón de Oro consecutivo convirtiéndose en el futbolista más ganador en la historia del trofeo instituido por la revista francesa France Football y la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol. Messi, quien ahora juega en el Paris Saint Germain francés, lleva ganados siete trofeos de la máxima autoridad del fútbol.- CHARLIE HEBDO. Dos enmascarados con fusiles de asalto y otras armas matan a balazos a doce personas y hieren a otras once en las oficinas del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París. El atentado fue reivindicado por el grupo terrorista islámico Al Qaeda. Los hermanos Said y Chérif Kouachi, acusados por el ataque, fueron muertos en un enfrentamiento con la policía el 9 de enero de 2015.