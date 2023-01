Diseñadores del Norte Grande y sus creaciones autóctonas en Mar del Plata

Verónica López, diseñadora de Tucumán / Foto: Alejandro Moritz.

El objetivo fue exponer sus diseños autóctonos, sus producciones y las culturas regionales

María Eugenia Chacón, diseñadora de la provincia de Misiones / Foto: Alejandro Moritz.

Próximos eventos de diseño en la costa atlántica

Diseñadores de moda de nueve provincias del Norte Grande exponen desde este viernes sus trabajos autóctonos tras haber mostrado sus diseños en la noche de este jueves en el tradicional desfile "Mar del Plata Moda Show" que se realizó en el hotel Costa Galana de esa ciudad.Este proyecto, alentado por los gobernadores en la última asamblea que se realizó en Corrientes, propuso que las provincias departicipen de este imponente desfile en la costa atlántica.El objetivo fue exponer sus diseños autóctonos, sus producciones y las culturas regionales.A partir de este viernes y hasta el domingo los diseñadores del Norte Grande exponen sus trabajos en un showroom que funcionará hasta el próximo domingo 8 en el Costa Galana.En el desfile estuvieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el presidente de la Junta Ejecutiva y secretario de Relaciones Internacionales de Santiago del Estero, Bernardo Abruzesse.Ladijo a Télam que es de la localidad misionera de Puerto Esperanza y que su colección "está inspirada en el corredor verde de mi provincia"."Lo que son los árboles nativos y cada uno de los conjuntos que hoy expongo representa cada árbol como el palo borracho, el palo rosa y el lapacho todas especies de mi tierra natal", agregó."Dentro de la ruta del diseño misionero llego a este desfile que es imponente cada temporada" subrayó Chacón."Siempre trabajo con colores representativos de nuestra región y estar en un lugar como este es una gran vidriera para los productores de moda del interior" resaltó.Por su parte, elafirmó que "cada provincia tiene su identidad y fuente de riqueza en materia prima. Yo desde hace 30 años llevé el mundo la impronta salteña con los tejidos del chaguar y sus tejidos"."Cuando me recibí de arquitecto descubrí que el diseño de modas era lo que realmente me gustaba y aprendí el oficio. Mi idea fue y es siempre sacar los materiales del contexto y ponerle calidad, potencialidad y estilo" puntualizó.Senra manifestó: "Todos los días me sorprendo de lo mágico que tiene este país, desde esa mujer que teje el chaguar bajo un mango con más de 40 grados de calor en el norte, se pueden crear diseños fabulosos con textiles de colores de la tierra".El diseñador aseguró que se reconoce "como un fiel representante de este país federal que todos queremos lograr. En cada rincón de esta Argentina tenemos mucho potencial, es por eso que en este 2023 voy a comenzar a diseñar ropa unisex para el país y el mundo".que le pone mucho color a sus prendas y accesorios contó: "mi última colección se llama ´Tarot´ yo no me baso en tendencias pero realizo todo mi trabajo con el color de mi norte querido"."Hace 12 años me dedico a esto y estoy muy orgullosa de representar a mi provincia en este desfile de Mar del Plata porque nos visibiliza mucho y mostramos el trabajo que hacemos con tanta pasión desde un rincón de la patria" finalizó.Luego,dijo que "lo que nosotros hacemos es identidad regional pura, todo lo que es concepto sustentable de la madera de la región litoral y todos nuestros tintes realizados con yerba mate, cascara de cebolla, té, oxido, hojas de eucaliptus y el chamamé que es el arte de lo que es nuestra cultura correntina"."Estar en este espacio es una gran exposición que nos permite mostrar nuestras raíces y nuestra idiosincrasia, por eso yo siempre digo que nuestra ropa tiene ´payé´ como es característico en nuestra provincia".Los diseñadores del Norte Grande participarán de dos desfiles más el día 12 de enero en Pinamar Moda Look y el 25 de enero en el desfile en Cariló Golf, en el marco de una campaña de promoción turística y cultural del Norte Argentino en la Costa Atlántica, que será de 11 de enero al 21 de febrero.