Una mujer quedó presa por la balacera a una empresa de medios comunicación de Rosario

Imagen ilustrativa. Foto: Sebastián Granata (archivo).

Una mujer fue imputada por los disparos efectuados el 28 de diciembre al frente de la empresa de comunicaciones Televisión Litoral (TVL) de la ciudad santafesina de Rosario y por el robo del automóvil utilizado en el hecho, informaron fuentes judiciales., según la resolución de la jueza Silvia Castelli, agregaron los informantes.El fiscal del caso, Federico Rébora,Según la investigación, Reina junto a dos menores y otras dos personas aún no identificadas, participaron del ataque al medio de comunicación local, que ya había sido baleado el 12 de diciembre último., y allí funcionan el Canal 3 de televisión, la frecuencia AM “Radio Dos”, la FM “Vida” y el diario digital Rosario3.com.El fiscal sostuvo en la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que el grupo robó el automóvil, un Fiat Palio color rojo, a su propietario mientras lo lavaba en la puerta de su casa, ubicada en calle Santiago al 3700 de esa ciudad santafesina.De acuerdo con las evidencias reunidos por el fiscal, dos hombres aún no identificados y Reina le robaron el vehículo al dueño a punta de pistola., precisó el fiscal en la acusación.El asalto ocurrió el mismo 28 de diciembre a las 19.04 y el vehículo es el mismo utilizado a las 21.35 de ese día para tirotear el frente de TVL, según quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la empresa de medios.La investigación determinó que desde el vehículo en movimiento dispararon una ráfaga de tiros contra el canal, en cuyo frente había una patrulla policial desde el atentado anterior, ocurrido el 12 de diciembre.La policía científica recogió en el lugar 12 vainas servidas que fueron enviadas a peritar, recordaron fuentes del caso.Por esos hechos, el robo del vehículo y la intimidación pública mediante la balacera, fue imputada hoy Reina.Mientras que dos menores ya habían sido detenidos el mismo día de los hechos, al ser señalados por testigos como quienes abandonaron el Fiat Palio en calle Cerrillos al 3700, y le prendieron fuego “con el objeto de borrar los rastros de los delitos cometidos previamente”, según el fiscal.Ambos están a disposición de la Justicia de Menores local.