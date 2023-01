La argentina atropellada en México mejora y ya puede respirar sin asistencia mecánica

Yésica Samoiloff fue embestida por un auto en la ciudad mexicana de Cancún.

El accidente de Yésica ocurrió cerca de las 23 horas del 28 de diciembre en el cruce de una avenida en Cancún.

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que desde hace nueve días permanece internada en terapia intensiva tras ser embestida por un auto en la ciudad mexicana de Cancún, presentó algunas mejorías, "le sacaron el respirador, responde bien y abrió los ojos", informó el cuñado Alejandro Roble.Roble explicó a Télam que "desde anoche, que le sacaron el respirador, responde bien. Está respirando y tiene solo la mascarilla.Por otra parte, los médicos están analizando operarla en las próximas horas de su pierna derecha que es la que tiene fractura expuesta de tibia, peroné, y la cabeza de fémur, además del aplastamiento de pelvis"."Mi señora (Karen) me contó que Yésica esta mañana abrió los ojos, que habla y que por el momento se siguen comunicando con apretones de mano. Ya abrió los ojos, que también es una buena noticia y vemos que día a día las cosas van evolucionando bien", agregó Roble.Al mismo tiempo,, enfermera y la mejor amiga de Yésica, contó que Karen le contó que además de abrir los ojos, la mano derecha la mueve al igual que todos los dedos, pero que la pierna izquierda y la mano izquierda aún no"."Tal vez, con el correr de los días, comience a mover la mano derecha. Como tiene aun la insquemia no se puede ver qué daños le pudo haber dejado el choque", explicó.Con respecto a la situación legal, Robles explicó que "en la Argentina nos representara el abogado Marcelo Fernández que pertenece a un grupo de abogados de Capital Federal, será nuestro puente con México, allá estará el letrado Francisco Santos, quien acompañará a mi señora en cada trámite ante la Fiscalía"."Se ha presentado un video ante la justicia que muestra el momento del accidente, que el semáforo estaba en rojo para la menor que conducía el Mercedes Benz, que conducía a alta velocidad"."La madre de la menor (Marcela Osorno) aún no se presentó ante la justicia, ni ningún abogado lo hizo en su representación", explicó el cuñado de Yésica.Por último, Robles dijo que "lo importante es que Yésica se va recuperando, que dentro de poco la operarán y, si Dios quiere y lo permite, en poco tiempo la tendremos acá, en Argentina, para que siga todo el tratamiento de salud. En lo que respecta a la parte legal, sabemos que será un proceso largo".El accidente de Yésica ocurrió cerca de las 23 horas del 28 de diciembre pasado, cuando circulaba en moto tipo triciclo con su amigo (Jesús) y al llegar al cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor de 14 años que estaba alcoholizada.A las pocas horas, la adolescente recuperó la libertad.La joven marplatense no tiene cobertura médica y por eso la familia inició una campaña para juntar fondos para poder pagar la internación., las cuentas son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles.En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).