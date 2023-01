La emoción de ser campeones del mundo en la piel de los y las argentinas

Segunda jornada del Flash Day / Foto: Cris Sille.

El ranking de los tatús más pedidos de la Scaloneta "Los tatuajes que más salen son los referidos a Messi, un montón del Dibu, la atajada del Dibu, Messi besando la copa, La copa sola, creo que es lo que más hice, y las tres estrellitas, todo tipo, las típicas, las del escudo, etc. Creo que las estrellas y la copa del mundo son las que más salen y las fechas también, 18 de diciembre, y las tres estrellas también con las fechas de cada mundial que se ganó. No nos pasó a nosotros pero hubo un pibe que se hizo viral que se fue tatuando los resultados de todos los partidos, super confiado que íbamos a ganar, lo tildaron de mufa pero al final se salió con la suya y le salió bien, terminó el tatuaje final con el resultado final de la copa", compartió Lucía Franzé.



El pasado 29 de diciembre y este viernes 6 de enero, tuvieron lugar dos jornadas llamadas "Flash Day, Campeones del Mundo", a puro tatuajes mundialistas para que muchos tuvieran la posibilidad de cumplir las promesas que hicieron si Argentina ganaba la Copa del Mundo.Las, tienen juntas unLucía comenzó a tatuar hace 8 años. Empezó tatuando familiares, amigos y conocidos hasta que se “corrió la bola". "Hubo un momento que tuve que elegir entre hacer arquitectura y tatuar y ganó tatuar y aquí estamos ahora”, relató la artista en conversación con Télam.“Con Pili firmamos el contrato del nuevo estudio -más grande que el anterior- unos días antes de la final del Mundial, con mucho sacrificio, sacando plata de donde no teníamos y a modo chiste dijimos ‘depende de la selección que salga bien esto’ porque la realidad es que nos estábamos tirando a la pileta”, reflexionó Lucía.“Cuando ganó Argentina no nos imaginábamos que íbamos a recibir tantas consultas entonces. En un día llegaron 400 consultas, al otro día 200 más. Entonces se nos ocurrió hacer una solicitud especial de tatuajes del mundial por fuera de la agenda normal del estudio”. Así surgió la idea del, una jornada completa para hacerse tatuajes para festejar el triunfo de la Scaloneta.También. A modo “despedida del año, festejo de la mudanza, en la esquina linda que tenemos que tiene buen espacio para estar afuera”, narró la tatuadora.“Empezamos con tatuajes chiquititos, porque mucha gente quiere hacerse cosas chiquititas, ya con cumplir la promesa es suficiente. El Flash Day empezó como un eventito para festejar y no pensábamos que se nos iba a ir de las manos”, contó entre risas la artista.Para esta jornada de tatuajes mundialistas participó todo el staff de LINNEA, conformado por los siguientes artistas:-LUCIA FRANZE @lulens-LEILA DEYUV @leilu.ttt-ALAN MORA @alanmora.tattoo-SILVI TAVELLA @silvinatavella-FLAVIA SCHREIBER @flavtattoo-CONSUELO SUCARRAT @_cstattoo-SOL MAZULLO @sol.mtattoo-NANDO LASSO @nando_lasso-BRENDA AYALA @mugritattoo-LARA SALEM @larasalem.tattoo-MELI BARTOL @melba.tattoo"Probablemente hagamos algo así una vez por mes, porque todo el mundo quiere cumplir sus promesas, y es una forma de alivianar las consultas que nos están llegando. Es de vida o muerte, tienen que cumplir lo que prometieron. Acá estamos para cumplir. Muchos se tiñeron el pelo, muchos rapados. Una mujer me dijo que se va a cambiar su segundo nombre a Argentina".