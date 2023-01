La Biblioteca Nacional rescata la obra reunida del poeta Luis Luchi

El poeta Luis Luchi abordó varias temáticas ligadas al tango, la bohemia y la militancia marxista / Foto: Prensa Biblioteca Nacional.

Sueño concretado

"Yanischevsky Lerer -tal su verdadero nombre-, nació en el barrio de Villa Crespo el 11 de octubre de 1921 y era hijo de inmigrantes judíos ucranianos, Gregorio Yanischevsky y Paulina Lerer. Cuando Luchi tenía cinco años, su familia se mudó a Parque Chas, barrio en el que pasó su infancia y adolescencia, y que fue fuente de inspiración a lo largo de su vida

Poemas inéditos

"Luchi fue entrañable amigo del bandoneonista y compositor Eduardo Rovira, con quien integró el Grupo Gente de Buenos Aires, junto con el poeta Roberto Santoro y al artista plástico Pedro Gaeta. Justamente, una de las publicaciones de la agrupación fue el disco "Tango de música a lo lejos", en 1966, con poemas de Luchi leídos por él mismo, música de Rovira e ilustración de tapa de Gaeta"

que en dos volúmenes reúne toda su obra editada, un trabajo invaluable que rescata las poesías de un hombre vinculado al tango, la bohemia, el barrio y quien a la par de su militancia marxista -y luego anarquista- se empeñó en que su arte recogiera las manifestaciones de lo cotidiano y lo popular.y era hijo de inmigrantes judíos ucranianos, Gregorio Yanischevsky y Paulina Lerer. Cuando Luchi tenía cinco años, su familia se mudó a Parque Chas, barrio en el que pasó su infancia y adolescencia, y que fue fuente de inspiración a lo largo de su vida.Algo de esa identificación con su barrio puede apreciarse, y en poemas como "Relaciones de la familia Chas con mi familia y la de los vecinos" y "Che, turco", entre otros. Fue autor de una veintena de libros en los que el humor y la ironía están presentes para hablar de la ciudad y su gente, a partir de una lírica sencilla, delicada y muy porteña.y lo acercaran a un mundo de justicia social", señala a Télam el bandoneonista Pablo Yanis, uno de los nietos del poeta.En 1976, en plena dictadura militar, se exilió en Barcelona (España), a donde llegó en barco, convirtiéndola en su territorio de residencia hasta que murió en el 2000.Y eso la Biblioteca Nacional lo permite y también lo alienta. La edición es muy cuidada y los libros pueden comprarse a un precio muy accesible o bajarse de la página web de la Biblioteca, totalmente gratis", apunta a Télam Lilian Garrido, amiga entrañable del escritor, profesora de Letras, y responsable de reunir la obra del poeta.Fue ella, quien después de "un camino largo y sinuoso",, y él "lo aceptó sin vueltas", contó Garrido.Sobre la potencia de su obra,. Hay que organizar la vida, viejita, tratar de comunicarle a la gente que hay que organizarla, darse cuenta de la fuerza que la gente tiene en sí misma y hacérsela entender".. Para transmitirla se sirve, entre otras cosas, del humor, la ironía y el sarcasmo. Hay poemas que son directamente provocadores. Como la materia de su poesía es el habla (considerada por el propio Luchi como 'la forma más poética de expresarse'), pareciera, al leerlo, que entablamos un diálogo llano, sin complicaciones, pero la sencillez es aparente. Como señala Eduardo Romano -autor del prólogo del libro-, a Luchi hay que leerlo de una manera precavida. En sus poemas, el humor, la paradoja, la ironía, el sarcasmo nos cuestionan, nos hacen reflexionar", dice Garrido.En el epílogo del libro, el poeta Alberto Szpunberg hace hincapié en uno de los rasgos de la poesía de Luchi:. Y afirma: "Su poesía es poesía del habla, un momento de la oralidad que trasciende las frases, los significados, los conceptos, Por eso su poesía está más cerca de la voz que de las palabra...".Tanto Garrido como su nieto Pablo. "Mi abuelo me llevó a mi primer concierto de tango. Fue en el Microestadio de Atlanta, donde tocaban dos orquestas, la de Osvaldo Pugliese y Atilio Stampone -evoca Yanis-. Recién entrado en mi adolescencia, descubriendo un género musical que ya se escuchaba en casa, pero jamás 'en vivo', fue mi primer contacto 'significativo' con el tango"."Con él me fui empapando de tango y, el compromiso, la dedicación diaria en lo que te gusta", indica el músico, hijo de uno de sus tres hijos, Esteban.Para graficar ese lazo con la música porteña, Garrido cuenta un dato curioso:llevan títulos de tangos que cantaba Gardel, pero nada tienen que ver con estos tangos sino que apuntan a otras cuestiones: 'A quién se le ocurre en una época / que no hay obreros / hacer una huelga, / hágame el favor. ('Al pie de la santa cruz')".con quien integró el Grupo Gente de Buenos Aires, junto con el poeta Roberto Santoro y al artista plástico Pedro Gaeta. Justamente, una de las publicaciones de la agrupación fue el disco "Tango de música a lo lejos", en 1966, con poemas de Luchi leídos por él mismo, música de Rovira e ilustración de tapa de Gaeta.El bandoneonista le dedicó un tango bellísimo, titulado "A Luis Luchi",quien también fue gran amigo del poeta. También participó de los discos "Antología por mí" (1969), "A medio hacer todavía" (1982) y "Todos se dan vuelta y miran" (1999), los dos últimos con música de Jorge Sarraute.¿Cómo describirías su vínculo con el tango?- Lilian Garrido:: especialmente interesada por desentrañar el significado de la vida porteña, revalora el tango y sobre todo a sus poetas -a los que antes se consideraban como meros letristas-, ya que ahora se los ve como traductores de una manera de ser, de una melancolía característica de la ciudad.Luchi dice en su poema "Arlt":, / y aunque se asombren algunos / el tango es bastante su vida triste, / ya crearemos la alegre, / cuando la sintamos. O escribe, por ejemplo, en "Apología del tango": El tango tomó la forma de la ciudad, / creció con ella / en el trabajo y en la falta de trabajo.¿Qué significa para la cultura la edición que hizo la Biblioteca Nacional de esta publicación de poesía reunida de Luis Luchi?- LG: Que el libro haya sido editado por la Biblioteca Nacional tiene un gran valor.En los dos tomos de "Ya veremos qué hacer con los crepúsculos" se reúnen todos los libros publicados de Luchi, tanto en Argentina como en España, que son 19 (o 21, si contamos también las antologías), libros prácticamente desaparecidos y que ahora, gracias al trabajo de la Biblioteca Nacional, se pueden leer y disfrutar.Por otra parte,editorial que había cobrado mucho empuje durante la gestión de Horacio González (llegaron a editarse 400 títulos durante su gestión) y que luego quedó olvidada. La labor editorial de la Biblioteca (edición de revistas, catálogos, libros) está directamente ligada a su función cultural¿Cómo fue el trabajo de recopilación y armado?- LG: Fue maravilloso, porque fue reencontrarme con Luchi, retomar el diálogo.sobre todo con Alberto Szpunberg, inmenso poeta él también y gran amigo de Luchi y mío, y con un grupo de familiares y amigos catalanes y argentinos que viven en Barcelona, el grupo "Fundición Luchi", que desde hace años buscaban editar su poesía reunida. Hubo varios intentos, todos frustrados, de editarlo, y finalmente, creo, se logró de la mejor manera: de la mano de la Biblioteca Nacional.