Grúas porteñas y favores empresariales, entre las acusaciones contra D'Alessandro

DAlessandro, el funcionario de CABA denunciado por el Gobierno nacional / Foto: Victor Carreira.

La denuncia presentada este viernes por el Gobierno Nacional contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro , apunta a impulsar una investigación para determinar si el funcionario cometió delitos de corrupción vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de la destrucción de una tanda de chalecos antibalas.La denuncia lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, a través de un escrito de 14 páginas al que accedió Télam, y es por laLa denuncia invoca distintas publicaciones periodísticas de medios como Infobae, Página/12, Perfil, C5N y A24 en los que de revelaron supuestos chats del ministro D´Alessandro con un empresario vinculado al acarreo de autos en CABA y con la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani, que "de corroborarse, podrían tener relevancia penal, ya que podríamos estar frente a graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública"."Entre las publicaciones periodísticas de estos hechos, se encuentran las conversaciones que habrían tenido entre el 2019 y el 2020, el Sr. D'Alessandro con Marcelo Violante, que es quien está a cargo de la operatoria de la empresa Dakota S.A.", encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta fines del año pasado, sostuvo Soria.El ministro de justicia refirió que solo"Esta situación -a todas vistas irregular- que, a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que pagan las concesionarias no tenía sustento alguno ya que el canon ´estaba sin actualizar desde el 2014´", agregó."Ahora vemos que ello no habría sido ´gratis´ para Dakota S.A. De acuerdo a los transcendidos periodísticos,", denunció.El ministro de Justicia también sostuvo que en distintas publicaciones periodísticas se refirió que "Violante le habría pedido a D'Alessandro que hable con José Luis Giusti, Ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones SACIF, por la licitación de unas playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires"."Merece una mención aparte la 'defensa´ que hizo D'Alessandro sobre su supuesta vinculación con Marcelo Violante, le dijo a Clarín que ´no tiene ni tuvo jamás un contrato´. Contrariamente a lo expresado por D'Alessandro, la realidad lo desmiente: con fecha 9 de noviembre de 2022, la empresa BREWDA CONSTRUCCIONES SACIF fue preseleccionada para la licitación de la playa de estacionamiento de la facultad de derecho, de acuerdo a lo publicado en la página oficial del Gobierno de la CABA1, playa de la cual ya tenía un permiso de uso precario. Asimismo, una de las accionistas de BREWDA CONSTRUCCIONES SACIF, sería DAKOTA S.A., controlada por el Socio Marcelo Violante", detalló en la denuncia.La denuncia presentada por el ministro de Justicia le dedica también un pasaje al"Aparentemente, el ´arreglo de licitaciones´ sería moneda corriente en la gestión del ministro D'Alessandro, en esta oportunidad, la información periodística trae a la escena la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Silvia Madjalani. De acuerdo a los trascendidos periodísticos, la ex ´Señora 8´, estaría asesorando a D'Alessandro para armar una licitación de destrucción de chalecos a medida de una empresa privada, incluso proveyendo una suerte de ´dictamen´ con la ayuda de un ´ex procurador de la ciudad´", sostuvo Soria en la denuncia."En su ´defensa´ D'Alessandro -sosteniendo la falsedad de las conversaciones expuestas por los medios periodísticos-, declaró: ´No les alcanzó y tuvieron que inventar un supuesto chat de licitaciones de chalecos. Y no tenemos licitaciones de chalecos. Nosotros hicimos un convenio con Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa de la Nación. Esos chats son falsos, esos supuestos chats fueron armados", reconstruyó Soria.Sin embargo, continuó: "Resulta llamativo, ya que".En ese sentido, Soria agregó información hasta ahora desconocida: "Consultadas las autoridades de la ANMAC, organismo descentralizado de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,".Y detalló que el último 6 de septiembre, después de un llamado telefónico a la línea de atención telefónica de ANMAC, en ese organismo recibieron un email de "GRUPO PELCO", empresa dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, en el que se consultaba si "para hacer la destrucción de chalecos antibalas es necesario hacer algún tipo de trámite ante Uds. Por ej. registrarnos como empresa destructora, o lo que fuere necesario para llevar a cabo esta tarea ya que en la página web no se indica ningún trámite relacionado"."Este correo fue derivado y respondido el 18 de octubre de 2022, por un agente de la ANMAC, quien explicó que ´se está trabajando en una normativa específica´, y que ´cuando esté operativa será publicada en la página oficial de ANMAC y desde allí podrán inscribirse´", agregó Soria.En ese sentido, concluyó: