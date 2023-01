El Gobierno de Bolivia intimó al vicegobernador de Santa Cruz para que reemplace a Camacho

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, fue intimado para que asuma el cargo del detenido gobernador Camacho / Foto: Twitter.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, seguirá detenido y se complica su situación por una nueva investigación.

En la lucha por la libertad, dignidad y soberanía de los pueblos enfrentamos ataques de grupos de poder serviles al imperialismo que tratan de dividirnos y amenazarnos para después intentar derrotarnos. Nuestras convicciones son más firmes que las traiciones y falsas acusaciones. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 6, 2023

El Gobierno de Bolivia amenazó este viernesquien también será investigado por transferencias de dinero que hizo a militares durante la crisis que terminó con el golpe de Estado de 2019.“Que el vicegobernador y la Asamblea cumplan con la norma vigente,en caso de que no cumplan con su estatuto autonómico”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima, sobre la necesidad de que Camacho sea reemplazado.Lima reseñó que el estatuto autonómico vigente establece en sus artículos 25 y 26 las causales de la ausencia de la autoridad electa, como sucede conque terminó con el entonces presidente Evo Morales fuera del Ejecutivo.Para Lima,, porque “el concepto ausencia del gobernador está jurídicamente establecido ante la detención preventiva que tiene él en este momento”.“Si deciden que no hay una ausencia, que el gobernador está en Santa Cruz,, expresó el titular de Justicia, según el sitio del diario El Deber.Como gesto de respaldo, Aguilera y varios funcionarios de la administración cruceñaTambién la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina ChuquimiaChuquimia recordó que, a diferencia de los demás departamentos,que en el artículo 25 habla de esta serie de situaciones que actualmente se está dando, de una ausencia temporal o impedimento definitivo”, explicó la funcionaria electoral, de acuerdo con la agencia de noticias estatal ABI.Detenido desde el 28 de diciembre,con una orden de arresto preventivo por cuatro meses.Además de investigarse su rol en el golpe,(unos 650.000 dólares), aparente financiación para la operación contra Morales.La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró este viernes queLas transacciones no solo involucraron al gobernador de Santa Cruz,a quien no pocos medios señalan como responsable de acordar con policías y militares para que reprimieran las protestas contra el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)., dirigidos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, quien el 10 de noviembre de 2019 sugirió al presidente que `renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad` por el bien de Bolivia”, reseñó la agencia ABI.Uno de los nombres que aparece en el esquema de transacciones financierasEl abogado de Terceros, Eusebio Vera, confirmó el jueves últimoy que estos fueron “canalizados mediante el Comandante General de las Fuerzas Armadas, el señor Kaliman”.Para la ministra Prada, el hecho debe investigarse“Las fuerzas del orden, que tienen una jerarquía a la cual deben obedecer,en ese momento; por supuesto que eso tiene que investigarse porque no es para nada legal, ni tampoco -como ellos están dando a entender- se trató de un movimiento ciudadano”, señaló Prada a Bolivia TV.Finalmente, Prada dijo quey que buscan “generar impunidad” sobre los hechos de 2019.