Mascherano oficializó la lista del Sub-20 de Argentina para el Sudamericano

La lista completa

El entrenador, que se llevará adelante en Bogotá y Cali, entre el 19 de enero y el 12 de febrero.Los nombres más sobresalientes son los de, de Real Madrid de España,, de última temporada en Rosario Central y ahora en Brighton de Inglaterra, ambos en la zona media; y de, de Vélez y cerca de pasar al Manchester City de Inglaterra, también en esa línea del campo.El grupo A está conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú; mientras que el grupo B lo componen Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.Federico Gomes Gerth (Tigre), Francisco Gómez (Racing) y Franco Herrera (Newell's Old Boys).: Valentín Gómez (Vélez), Brian Aguilar (Lanús), Francisco Marco (Defensa y Justicia), Julián Aude (Lanús), Lautaro Di Lollo (Boca), Nehuel Génez (Boca), Ulises Ciccioli (Rosario Central) y Agustín Giay (San Lorenzo).: Maximiliano González (Lanús), Máximo Perrone (Vélez), Axel Encinas (River), Gino Infantino (Rosario Central), Nicolás Paz (Real Madrid de España) y Facundo Buonanotte (Brighton And Hove de Inglaterra).: Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell's Old Boys), Santiago Castro (Vélez), Nicolás Vallejos (Independiente) y Julián Fernández (Vélez).