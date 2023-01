Fernando Gago: "Cardona tiene mi consideración para jugar"

Foto: Osvaldo Fantón.

, entrenador de Racing Club,que "está muy bien" y "necesita minutos" de juego y negó haber pedido a Agustín Urzi como refuerzo."Edwin (Cardona) está muy bien. Tuvo un problema familiar. Volvió y está entrenando muy bien.", destacó Gago en conferencia de prensa.El DT agregó, consultado sobre el colombiano de 30 años (con poca actividad en 2022), que "en la temporada pasada también lo teníamos en cuenta (a Cardona). Cada jugador tiene su competencia durante la semana pero después depende de ellos ganarse un lugar. Todos están a disposición y con predisposición al trabajo, pero son once los que juegan finalmente".En referencia al delantero de Banfield Agustín Urrzi, nombrado como uno de los posibles refuerzos, el entrenador de la Academia fue breve y tajante:En tanto, con respecto a Juan Nardoni, el volante central de 20 años proveniente de Unión de Santa Fe, con una importante transacción económica (3.400.000 dólares por el 70% del pase), Gago aclaró que "todavía no puedo hablar de Nardoni porque no firmó el contrato".. "Estamos haciendo un trabajo muy fuerte en esta pretemporada y veo bien a los jugadores. Los que llegaron se están adaptando a lo que queremos"."(Maxi Moralez) es un chico que tiene un sentido de pertenencia muy grande con el club. Siente y sabe lo que es Racing. Obviamente, trataremos de acomodarlo lo más rápido posible. Oscar (Opazo) es un jugador que nos da la posibilidad de jugar en las dos bandas. Tiene experiencia, entiende los momentos de partido"."Estoy muy conforme con Nicolás Reniero y con Maxi Romero como delanteros. Ambos están haciendo una gran pretemporada como el resto de sus compañeros", detalló.El técnico de Racing confía en su equipo y declaró: "Estoy convencido de que tenemos plantel para disputar todas las competencias que afrontaremos este año. Pero está claro que no sólo buscaremos igualar sino superar lo hecho el año pasado".Como primera competencia, Racing jugará frente a Boca el 20 de enero en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional. "Trataré y trataremos de ir en búsqueda de la Copa que está en juego. Representa un título más para la institución y queremos conseguirlo", expresó el exjugador de Boca y la selección, que consiguió el Trofeo de Campeones 2022 al vencer al Xeneize (campeón de la Liga Profesional).Sobre el fallo del Tribunal de Disciplina que postergó la sanción a los suspendidos en aquella final, Gago opinó que "no me compete a mí decir si está bien o está mal. Yo soy el entrenador, trataré de llevar el mejor equipo posible y de ir a buscar ese partido".Por otro lado, el entrenador aseguró que no les da tanta importancia a los partidos de pretemporada. ". Busco posibilidades para seguir probando y también poder equiparar las cargas físicas de todo el grupo", contó Gago.El miércoles último, Racing le ganó 3 a 0 a Bolívar (Bolivia) en el primer amistoso en el Cilindro con goles de Nicolás Oroz, Gabriel Hauche y Reniero. Este sábado, el equipo de Avellaneda jugará un amistoso ante Colo Colo de Chile, en el Predio Tita, cerrado para la prensa y público en general.