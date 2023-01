Quién es Ovidio "El Ratón" Guzmán, el hijo del "Chapo" detenido este jueves

"El Ratón" Guzmán, detenido en el norte de México. / Foto: AFP.

Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera que fue capturado este juves en medio de un imponente operativo , es conocido como "El Ratón", tiene 32 años y se lo identifica como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales -con el narcotráfico como principal actividad- más importantes del mundo.Junto con otros tres hermanosEl Departamento de Estado ofreció recompensas de 5 millones de dólares por la detención de cualquiera de ellos, consignó el diario Milenio.Pero las autoridades estadounidenses no sólo tienen registrados estos cargos: tambiénque asesinó a un "popular cantante mexicano" -que no identificaron- que se negó a ir a su boda, yLos hermanos de "El Ratón" incluidos en las acusaciones de narcotráfico son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar (extraditado a Estados Unicos en 2018) y Joaquín "El Chapo" Guzmán López. Aunque las autoridades de Estados Unidos no los identifican como cabezas del imperio criminal que dejó su padre, sí los posicionan como piezas clave para el cártel.En realidad,. Ovidio aparece en varios registros judiciales y del Tesoro en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero."El Ratón" saltó a la fama luego del llamado Culiacanazo, el enfrentamiento sucedido el 17 de octubre de 2019, luego de que fuerzas federales lograran su captura, recordó Milenio.La respuesta armada de la organización criminal tuvo tal volumen que prefirieron liberarlo para no afectar a los ciudadanos de esa ciudad del noroeste mexicano , en el estado de Sinaloa."Los hermanos Guzmán López están supervisando actualmente aproximadamente once laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa que producen entre 3.000 y 5.000 libras (entre 1.400 y 2.200 kilos) de metanfetamina al mes. La metanfetamina se vende al por mayor a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores con sede en Estados Unidos y Canadá", dijo uno de los últimos reportes oficiales del Departamento de Estado de EEUU.Ese organismo publicó en 2021 el póster de "Se busca", en el que ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena los hijos de Joaquín Guzmán Loera que fungen como miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.