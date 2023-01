"Argentina, 1985", prenominada a Mejor película de habla no inglesa en los Bafta británicos

La cinta de Mitre suma un nuevo paso en el reconocimiento dentro del circuito de premios de prestigio de la industria / Foto: Prensa

que sigue la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo para llevar adelante el juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar, quedó preseleccionada en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la 76ta. edición de los premios Bafta del cine británico, que se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero.Ahora, la película -que fue la más vista de 2022 en salas nacionales- deberá esperar hasta el 19 de enero para conocer si formará parte de la lista definitiva de cinco producciones internacionales que competirán por el galardón, entregado por la Academia de Cine y Televisión del Reino Unido.Por el momento,, entre ellos "Sin novedad en el frente" (Alemania, de Edward Berger), "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" (México, de Alejandro González Iñárritu), "Cerca" (Bélgica, Lukas Dhont), "Corsage" (Austria, de Marie Kreutzer) y "Decisión de partir" (Corea del Sur, de Park Chan-wook)."EO" (Polonia, de Jerzy Skolimowski), "Holy Spider" (coproducción europea hablada en persa, de Ali Abbasi), "The Quiet Girl" (Irlanda, hablada en gaélico, de Colm Bairéad) y "RRR" (India, de S.S. Rajamouli), completan la nómina de filmes de habla no inglesa que también integran la categoría.De esta manera, la cinta de Mitre suma un nuevo paso en el reconocimiento dentro del circuito de premios de prestigio de la industria,que darán a conocer sus candidaturas finales el próximo 24 de enero.Se trata del corolario de un amplio recorrido por festivales internacionales que la producción tuvo desde su estreno en salas el 29 de septiembre pasado, como en el Festival de Venecia, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián -donde se alzó con el Premio del Público-, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre más.