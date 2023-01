Condenaron a 10 años de prisión por abuso y corrupción de menores a la maestra de música

Analía Schwartz, condenada por un caso de abuso y nueve de corrupción de menores de niños de entre 3 y 5 años / Foto: Alejandro Moritz.

Laa 10 años de prisión, aunque no ira a la cárcel, al hallarla culpable de un caso de abuso y nueve de corrupción de menores de niños de entre 3 y 5 años en 2013, ocurridos en los jardines de infantes de los colegios Gianelli y Fleming, ambos de esta ciudad bonaerense, informaron fuentes judiciales.El, dio a conocer este viernes la sentencia a la docente en el marco del segundo juicio, luego que la Cámara de Casación Penal anulará el primer juicio desarrollado hace cinco años, donde había quedado absuelta de todos los cargos.En su resolución, el tribunal por unanimidad encontró, de un total de 22 casos que se ventilaron en este segundo juicio.Asimismo, el tribunal resolvió que la, como llegó al debate, hasta que el fallo quede firme por los tribunales superiores.Al mismo tiempo determino que Schwartz, sin previa autorización del Tribunal.Tras el fallo, ladijo a la prensa en la puerta de los tribunales que "es parte de lo que esperábamos de la condena", aunque aclaro que "apelé por cada uno de los episodios en los que la maestra fue absuelta".En principio, continuó la letrada, "leeremos los fundamentos en su debido momento en que podamos y luego recurriremos a Casación".“Estamos de alguna manera conformes, y queda demostrado que los niños contaron una realidad por la que debieron atravesar", añadió.Por su parte, la letrada, expreso: "Es una gran injusticia lo que acaba de determinar el tribunal porque los hechos jamás ocurrieron como lo venimos manteniendo desde el primer juicio en que salió absuelta"."Ante un temor por juro, los jueces son temerosos, y los fallos se convierten en injustos. Imparten lo que se pide desde la sociedad", sentenció Perelló.Y precisó: "A nosotros no nos deja conformes, porque los hechos por los que la condenaron jamás existieron por lo que iremos a Casación para apelar el fallo".En tanto, el, manifestó que "este fallo no nos deja conformes, está lejos de los 30 años que habíamos pedido"."Es un paso importante para mitigar un poco el dolor de muchas familias, pero igual apelaremos", agregó.Cabe recordar que durante los alegatos, la fiscal María Florencia Salas había solicitado la pena de 30 años de prisión, al considerar que se encontraban probados 15 hechos de abuso infantil y corrupción de menores.En tanto que la querella de un grupo de padres, los abogados César Sivo y Romina Merino, acompañaron lo expuesto por la fiscal Salas y solicitaron el mismo monto de pena. La otra querella, a cargo del abogado Martín Bernat, también llegó a las mismas conclusiones, pero había solicitado 35 años en prisión.La investigación comenzó en septiembre de 2013, cuandodel centro educativo ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza se presentaron en la Comisaría de la Mujer paraSus hijos, les referían sobre juegos en la hora de música, como quita de prendas de vestir, "secretos", lo que llevó a los padres a formarse la idea de que sus hijos eran abusados.