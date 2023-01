La mujer acusada de atropellar al joven en el túnel de Libertador niega haberse dado a la fuga

El túnel de Avenida del Libertador y La Pampa, en el barrio porteño de Belgrano donde ocurrió el choque

Tomás Emery, murió producto de las lesiones

La abogada de la funcionaria judicial Romina Esther Luongo, quien fue identificada y notificada como la presunta responsable de la muerte de Tomas Emery,, afirmó que su defendida "no se dio a la fuga" y que su "vehículo no presenta un solo siniestro"."Lo importante a destacar es que ella nunca se dio a la fuga", dijo la abogada Patricia Carou, letrada que defiende a Luongo, imputada por el homicidio del joven de 26 años fallecido.Asimismo, la letrada afirmó que Luongo "fue testigo no presencial" porque"Ella ignora cuál es el problema que sufrió el muchacho, que lamentablemente perdió la vida, y como ya había asistencia y personal de policía convocado, entendió que su presencia era innecesaria", explicó la abogada respecto al porqué Luongo se retiró del lugar luego del siniestro fatal.Personal policial acudió el lunes cerca de las 19 horas, al túnel de Avenida del Libertador y La Pampa, en el barrio porteño de Belgrano, tras recibir una llamada al 911 donde se informaba sobre un siniestro de un joven "arrollado por un automóvil", según informaron hoy fuentes policiales porteñas.El joven de 26 años, Tomás Emery, murió en el acto y cuando llegó la Policía se solicitó la participación del cuerpo forense de la fuerza, que pidió testigos de sus tareas y de la apertura de la mochila de Emery, lo que permitió contactar a sus familiares.Patricia, una de las amigas de Emery, dijo a Télam que el joven conducía su moto por el túnel "y un auto azul lo encerró, lo chocó y siguió como si nada"."El lunes por la noche la familia ya no pudo contactarse con él y comenzó a buscarlo", añadió Patricia y explicó que recién un par de horas después tuvieron noticias de lo que había ocurrido.Sobre lo ocurrido, la joven indicó que tienen la información brindada por testigos: "No sabemos si hubo un solo auto involucrado o dos; lo que sí sabemos es que quien provocó el accidente de Tomy huyó del lugar abandonándolo"., viajaba en su automóvil junto a su hermana, que es personal policial de la Ciudad de Buenos Aires, quien fue la que realizó el pedido de auxilio al 911., dijo Carou en comunicación con el canal de noticias C5N.La hermana de Esther Luongo, apuntó la letrada, "llamó al 911 y esa llamada está grabada a las 19.20 horas, aporté el número telefónico y su teléfono".También, Carou indicó que dialogó con los peritos que recibieron el automóvil y agregó que "ellos manifestaron que la moto aparentemente derrapó en la entrada del túnel, porque se encontró el espejo retrovisor de la moto y la motocicleta a unos cuantos metros cerca del cuerpo"."O sea, el auto no tuvo intervención en ningún momento, ni lo toco ni lo encerró", reiteró tras agregar que la conductora dijo "que venía por el carril lento y la moto por el carril rápido a excesiva velocidad".Tras confirmar que se comunicaron con la fiscalía del Circuito de Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, y que "pusieron a disposición el automóvil, además de a la conductora y su hermana", la letrada remarcó la exención de prisión."Presentamos la exención de prisión, hoy tomaré contacto con la totalidad de la causa y por el momento, se le concede la exención de prisión, ya que tiene domicilio fijo y es una persona de bien", apuntó la abogada respecto de la situación de su defendida.