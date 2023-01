El juicio político a la Corte es "necesario, no tienen coronita", aseguró Yasky

Hugo Yasky / Foto: Archivo.

El diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo este viernes que "es absolutamente necesario" que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentado por el presidente Alberto Fernández y aseguró que los magistrados del máximo tribunal "no tienen coronita"."Es absolutamente necesario iniciar este proceso y tomar el toro por las astas. Vamos a respaldar el juicio político que servirá para que", afirmó Yasky en declaraciones a El Destape Radio.De esta forma, el legislador se refirió al acuerdo alcanzado entre el Presidente y varios gobernadores para impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.El diputado que integra la comisión de juicio político subrayó que Rosatti, presidente del máximo tribunal y el resto de los miembros del cuerpo "no tienen coronita"., aseguró.En ese sentido, sostuvo que hay que realizar "un gran esfuerzo" para que el trabajo en la comisión llegue a la población "de la manera más dinámica y objetiva posible" a pesar de los intentos "de los grandes medios de comunicación que van a mostrarlo como una ofensiva K"."Si queremos funcionar como República y no una republiqueta de cuarta sometida al poder de cuatro personajes encadenados en la cima del Poder Judicial hay que empezar a accionar", remarcó.en torno a los fondos coparticipables."En otros casos veo una actitud esquiva. Lamentablemente se olvidan que tienen que representar a la gente de sus provincias", apuntó.Al ser consultado si los movimientos sociales van a acompañar el juicio político, el diputado sostuvo que en la última reunión ya se "habló de poner en el programa del movimiento obrero la remoción de los integrantes de la Corte"."Seguramente, acompasados con los tiempos de la actividad en diputados, va a haber algún tipo de convocatoria", completó.