Ferraresi afirmó que el FdT mantiene "la aspiración" de que Cristina pueda ser candidata

Muchos tenemos la aspiración de que nos pueda representar en las elecciones de este año. Cuando dijo que no iba a ser candidata nos imaginamos un montón de postulantes y eso no sucedió", señaló Ferraresi / Foto: Pepe Mateos.

"Tenemos que tener otra dinámica y valorar lo que se hizo y saber que nos queda un camino por recorrer" Jorge Ferraresi

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi señaló este viernes que hay muchosen las elecciones de este año y consideró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debería presentarse a la relección.“Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'. Muchos. Cuando dijo que no iba a ser candidata nos imaginamos un montón de postulantes y eso no sucedió", señaló Ferraresi en declaraciones a Radio Nacional.Tras seren la sentencia del juicio de la causa "Vialidad", la exmandataria anunció que no sería candidata en 2023 porque se sentía "proscripta".Sin embargo, el jefe comunal de Avellaneda afirmó que pese a la decisión de la Vicepresidenta, el Frente de Todos (FdT), "tiene una gran oportunidad de plasmar una propuesta en una elección que se ganará desde abajo hacia arriba con cada militante ocupando el lugar donde haga el mejor aporte".“Este 2023 será clave para el FdT porque tiene la posibilidad de plasmar una propuesta de gobierno desde los distintos sectores de la coalición. Tenemos que tener otra dinámica y valorar lo que se hizo y saber que nos queda un camino por recorrer. Tenemos que respetar las distintas visiones, perfiles y miradas que tenemos sobre algunos temas”, remarcó.Ferraresi estimó además que en laen el FdT y por eso "debería presentarse a una relección"."En la Provincia de Buenos Aires ningún candidato sacará más votos que Axel (Kicillof). Es necesario que sea candidato a gobernador y vaya por su relección para que le aporte los votos que necesita el proyecto nacional", subrayó.A la hora de reflexionar sobre el 2022, Ferraresi aseguró que “la” y surgieron diversas posturas dentro de la coalición en torno a la conveniencia de ese arreglo con el organismo de crédito."Tenemos que fijar posturas sobre temas como el salario, los precios, la suma fija y construir un programa con todas las visiones. Hay que ponernos de acuerdo entre todos los espacios del FdT para abordar las PASO. Es importante constituir una mesa política para ordenar la elección nacional”, puntualizó.