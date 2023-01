Un policía dijo que fue Máximo Thomsen quien incriminó al remero de Zárate en el crimen

Foto: Diego Izquierdo.

Un policía bonaerense que se desempeña en la localidad balnearia de Villa Gesell dijo hoy que fue el rugbierquiende Fernando Báez Sosa al decir que era suya una zapatilla manchada con sangre secuestrada en la casa donde veraneaba el grupo.El policía Mariano Rolando Vivas dijo al declarar en la quinta jornada del juicio que se lleva adelante en Dolores, que "Thomsen manifestó que era de Pablo Ventura" la zapatilla marca Cyclone negra con suela blanca y manchada con sangre encontrada en la vivienda alquilada por los rugbiers para veranear.De este modo, el efectivo se convirtió en, quien pasó unos días injustamente detenido hasta que fue sobreseído en la causa por el homicidio.Vivas contó además quey que fue quién pidió los videos del boliche "Le Brique" en los que se ve cuando sacan por la fuerza a Fernando y a los rugbiers.Sobre el día del arresto, el policía dijo que cuando llegaron a la casa "salió una persona de sexo masculino" que "tenía una colita y que "era uno de los jóvenes que estuvieron en el lugar del hecho". Después "salieron 10 personas. La fiscalía nos dice que los aprehendamos y que nadie entre al domicilio."Se incautaron 10 celulares", agregó el policía, quien manifestó que los rugbiers en ese momento "no fueron agresivos" y "nunca se resistieron".Finalmente, el efectivo contó que al día siguiente desde la fiscalía ordenaron secuestrar otros elementos de la casa, entre ellos las zapatillas y prendas de vestir.Consultado por el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, sobre el motivo por el cuál no se hizo constar en un acta quien había mencionado al remero Ventura, Vivas dijo: "Son manifestaciones que la fiscalía dijo que no pongamos, así que se encargó la DDI".