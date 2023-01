Alerta amarilla por tormentas en Mendoza y San Juan

Las zonas afectadas son las zonas cordilleranas de San Carlos y Tunuyán, en Mendoza, y de Iglesia y Calingasta, en San Juan.

Recomendaciones

Gran parte dese encuentran la mañana de este viernes bajode variada intensidad, que pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos período, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las zonas afectadas son las zonas cordilleranas de San Carlos y Tunuyán, en Mendoza, y de Iglesia y Calingasta, en San Juan.También las áreas precordilleranas de Luján de Cuyo y Las Heras, en Mendoza, y de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, en San Juan.En toda el área se esperan, pudiendo ser superados localmente, y no se descarta que sobre las regiones más elevadas, las precipitaciones puedan ser en forma de chaparrones de lluvia y nieve, o chaparrones de nieve especialmente hacia el final del día, según indicó el SMN.El organismo meteorológico recomendó a los pobladores de esas zonas no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.