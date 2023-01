Nuevo reclamo para que el gobierno porteño se haga cargo de su servicio de transporte

Foto: Eliana Obregón.

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, insistió en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "debe hacerse cargo de su propio transporte" y reiteró que hubo meses en los que la Ciudad "aportaba 0 pesos" al sistema.Giuliano, en declaraciones al programa "Radio con Vos", que se emite por la FM 89.9, fue consultado sobre el traspaso de jurisdicción de las 32 líneas de colectivo que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires."En primer lugar, CABA, en enero y febrero del año pasado, aportaba 0 pesos a su propio transporte, fueron meses donde no aportó. A partir de este diálogo que hemos llevado adelante, lo que estamos obteniendo son acuerdos para que por lo menos aporten algo, que aporten una parte del sostenimiento de ese transporte, hoy estamos en ese nivel", indicó.El funcionario sostuvo que "este reclamo cada vez se hace con más fuerza porque hay una Ley nacional que dice que CABA debe hacerse cargo de su propio transporte, es responsable de su propio transporte".Giuliano aclaró que "de todas maneras, CABA no aceptó la competencia. por lo tanto, las paradas del transporte de la ciudad, los recorridos, los tramos, lo tiene que hacer el Ministerio de Transporte de la Nación"."Quien dice y reclama su autonomía está dejando que un gobierno nacional establezca cuáles son las paradas, cuáles son las frecuencias, algo que hemos reconocido nosotros que no nos corresponde hacer, esto lo debe hacer la política de transporte de CABA", advirtió.Finalmente el ministro analizó que llegaron a un punto en que "no han aceptado la competencia, estamos reclamando que la acepten. Mientras tanto si están, a través de un convenio, aportando recursos que están llegando al 51% del sostenimiento de ese transporte".