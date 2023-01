Destrato, escasez de personal y una denuncia penal en colonias de verano porteñas

Una madre encontró a su hija desnuda y sola en una sala e hizo la denuncia policial. Foto: Paula Ribas.

El colectivo “Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas” denunció este jueves el destrato y la escasez de personal en las colonias de verano para alumnos de escuelas públicas porteñas, donde incluso se realizó una denuncia penal.Cada año, al inicio del verano, el colectivo recibeen el marco del plan Escuelas de Verano.Al programa, que comenzó el lunes pasado, asisten más de 32.500 niños y niñas y, entre otros."Este año las denuncias son gravísimas e incluyen una denuncia penal”, afirmaron respecto de la situación que se vivió en una escuela del barrio de Villa Crespo, durante la primera jornada del programa.En esa ocasiónDe acuerdo al testimonio de la mujer, que pidió que no sea citada su identidad para resguardar a su hija,Las autoridades le explicaron quetras realizar una actividad con agua.“Fue muy grave lo que pasó con mi hija. Los niños y niñas necesitan vestirse en un lugar a resguardo y eso no ocurrió”, dijo la mujer en diálogo con Télam y señaló que tras esa primera jornada en la que “fue todo un caos, la mitad de la matrícula de ese jardín bajó”.Desde el Ministerio de Educación argumentaron que se hicieron presentes “inmediatamente” en la escuela tanto personal de la cartera escolar, como del área que coordina Escuelas de Verano como de los Equipos de Orientación Escolar.“Junto con la conducción de la escuela se hicieron reuniones con la familia para aclarar queOtras irregularidades denunciadas es queAdvirtieron también quer, han encontrado a un niño en la vereda, va gente sin autorización y les permiten retirar a cualquier niño o niña”.“Queremos expresar nuestro máximo repudio y nuestro estado de alerta por la situación en que se encuentran las niñeces en las colonias dirigidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad cuyos principales responsable son Horacio Rodríguez Larrera, Soledad Acuña y Fabián Capponi”, informó el colectivo.Manifestaron además la necesidad de "crear espacios exclusivos para la recreación y el buen uso del tiempo libre en los meses de verano por el bienestar, la salud física y psíquica de las infancias principalmente".Y también "porque la docencia ya no puede seguir afrontando en soledad las múltiples demandas sociales para el cuidado y sostén de las y los menores de edad".