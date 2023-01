Raverta celebró el lanzamiento de la AUH para menores sin cuidados parentales

La titular de la Anses Fernanda Raverta aseguró que esta nueva ayuda a los niños significa más inclusión / Foto: Prensa Anses.

La ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz también estuvo en Mar del Plata en el lanzamiento de la nueva AUH / Foto: David Sánchez.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró este jueves que el Gobierno, con un Estado que los abrace y les permita ser felices"."Es una alegría estar en mi ciudad y viendode origen y lo dan todo, poniéndose la camiseta del amor, el compromiso y el cuidado", dijo la titular de Anses."Estamos acá para abrazar con políticas públicas a los niños y las niñas para que crezcan y tengan un futuro. Además de cosas materialespara que crezcan con amor y sean felices", afirmó.Añadió que "estamos en este espacio que es una metáfora, un emblema de lo que ocurre en Argentinacon un Estado que los abrace y les permita ser felices"."Este espacio -en referencia al Unzué- fue un lugar que supo encontrar la exministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner para transitar ese viejo paradigma de la Ley de Patronatoademás de dejar atrás la idea de que por cuestiones económicas no pueden cuidar a sus nenes a sus nenas. Esa Argentina de tanto tiempo se dejó atrás en octubre de 2009 por decisión de nuestra querida ahora vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando creó esa maravillosa agenda de niñas y niños felices que es la AUH", aseguró.Raverta afirmó que "a partir de esa herramienta,, que no podían ir a la escuela o que no se podían comprar zapatillas".Si sus padres tienen trabajo en blanco, tienen la asignación familiar; si no lo tienen, acceden a la AUH, después se creó la Asignación por Embarazo, los 1.000 días y posteriormente el Progresar, que le permite a los chicos seguir estudiando", afirmó."Soy trabajadora social y conocí a las personas que trabajan pensando vivir en una sociedad que sepa que cada nene y cada nena merece ser feliz, merece crecer, merece tener una oportunidad", sostuvo. E indicó quePor su parte, Tolosa Paz dijo que, porque abrazamos desde el amor a las infancias, aunque sean pocos niños y niñas. Todos los pasos son para consolidar la Argentina con el pleno ejercicio de los derechos"."En la Argentina de las profundas desigualdades,Les decimos que abran el corazón y visiten los hogares para abrazar a los niños y niñas", afirmó.En tanto, el ministro Katopodis afirmó que desde el Gobiernoestamos anunciando derechos y poniendo en valor este edificio, que es la tarea que nos encomendó el Presidente tras la pandemia. Arremangarnos y reconstruir este país"."Este edificio expresa mucho de lo que tenemos que ir recuperando de nuestra historia., dijo y agregó: "Derechos y obras para mejorar la calidad de vida"., terminamos obras muy importantes en el complejo turístico de Chapadmalal después de estar quince año cerrados y hoy abierto para la sociedad y para los que menos tienen", añadió."Estamos poniendo en valor la casa Villa Ocampo Basualdo, un espacio patrimonial muy importanteuna obra tremenda e importante para la ciudad y para todos los argentinos", describió.y argentinas. Eso es lo que está en discusión en la Argentina", dijo Katopodis.