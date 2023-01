Exequiel Palacios: "Estoy muy orgulloso de haber ganado el Mundial"

Foto: Instagram @exepalaciosok.

🗣”Ser argentino es un orgullo” 😍🇦🇷.



Exe, ¡el ÚNICO campeón del mundo en la Bundesliga! 👏🏆⚽️#InternationalWerkself | #Qatar2022 pic.twitter.com/wKfVUzGhcv — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) January 5, 2023

El tucumano, destacó este jueves el recibimiento que organizó su club, Bayer Leverkusen, de Alemania, y agregó que se sintió "muy orgulloso" de haber ganado la Copa."Estoy muy emocionado por la forma en que me ha recibido el club y la gente. Estoy muy agradecido con todas las personas que conozco aquí en Bayer 04", manifestó el jugador de 24 años, según publicó el portal oficial del equipo alemán.Respecto al seleccionado argentino que se coronó campeón mundial en Qatar, consideró que la caída inicial ante Arabia Saudita "no nos inquietó. Lo aceptamos y siempre tuvimos claro que éramos capaces de lograr algo grande, teníamos la calidad y los jugadores para hacerlo."Pudimos demostrar eso en la cancha contra México (le ganó 2 a 0) y demostrar que el éxito dependía de nosotros, no de otros equipos" argumentó el ex River.Por último Exequiel le dedicó el campeonato al público argentino:Palacios ingresó en el segundo tiempo ante México, en la fase de grupos, y también en la segunda etapa con Australia en octavos (2 a 1) y frente a Croacia (3 a 0) en semifinalesEn el agasajo, que se realizó previo al entrenamiento del equipo, estuvieron presentes el entrenador español Xabi Alonso y el director general deportivo del club, el alemán Simon Rolfe y el jugador argentino fue recibido con un estruendoso aplauso del plantel.