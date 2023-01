Capitanich: "Las mentiras del diario La Nación no tienen límites"

Las mentiras de la editorial del diario @LANACION no tienen límites. Es irritante agudizar las diferencias en el país a partir de estas operaciones.



Abro hilo 👇 pic.twitter.com/SkwUkKm7uz — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) January 5, 2023

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, salió al cruce de un artículo periodístico titulado 'Capitanich y sus mentiras sobre la coparticipación', al afirmar que "las mentiras de la editorial de La Nación no tienen límites", a la vez que reiteró los cuestionamientos sobre la distribución de los recursos coparticipables y lo que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires."Las mentiras de la editorial del diario La Nación no tienen límites. Es irritante agudizar las diferencias en el país a partir de estas operaciones", sostuvo en un extenso hilo de mensajes en Twitter.Capitanich dijo que "la mala fe, la supina ignorancia y la agresión sistemática de sus editoriales no lo hacen 'tribuna de doctrina' sino fuente de perversión ideológica"."El dictado de datos falsos elucubrados por la 'fuerza de tareas' del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires para justificar lo injustificable no admite ni siquiera un comentario. Todos saben 'el modus operandi' de estos mentirosos seriales que descalifican a diestra y siniestra", fustigó.Añadió que "la CABA no es una provincia" y dijo: "No existe una ley que la acredite como tal. En la República Argentina existen 23 provincias y la CABA, cuya autonomía está regulada en el artículo 129 de la Constitución Nacional"."Lo que omite deliberadamente la editorial son los privilegios de la distribución territorial de los recursos y los subsidios alevosos en 203 kilómetros cuadrados de superficie", remarcó.Capitanich detalló las asimetrías con la Capital Federal: "Combustible más barato, transporte público más barato, energía más barata y transferencias que superan el 30% del total distribuido en el territorio"."Tienen el costo más barato, pues poseen los subsidios más elevados, causantes del desequilibrio fiscal del sector público nacional", continuó.En otra crítica a La Nación, señaló: "Ustedes se escandalizan cuando nosotros advertimos respecto a un conflicto de poderes propiciados por una Corte Suprema de Justicia parcial que ha decidido jugar a la política sin los votos del pueblo"."¿No es motivo de escándalo declarar inconstitucional una ley después de 16 años de vigencia y restituir una ley derogada? ¿No es escandaloso disponer quien debe representar a los representantes del pueblo en el Consejo de la Magistratura?", remató."¿No es escandaloso fijar un coeficiente de distribución de recursos sin un criterio objetivo y sin admitir la opinión de las provincias?", amplió.Capitanich fustigó "que pretendan darnos lecciones sobre coparticipación, autonomía fiscal y federalismo porteños recalcitrantes, por lo menos, me eriza la piel, mucho más cuando cuentan con el silencio cómplice de otras provincias tan afectadas como las nuestras que reivindicamos derechos justos"."Ustedes solo quieren desprestigiarnos, lo han hecho toda la vida. Ahora solo les pedimos que dejen de mentir. Cuando quieran debatir, mano a mano, serán bien recibidos, pero dejen de hacer operaciones en base a pauta publicitaria", sentenció.Precisó que "Chaco tiene superávit fiscal primario y financiero, segundo crecimiento del PBG entre provincias argentinas, liderazgo en generación de empleo formal, reducción de tasa de desempleo, récord de inversión pública y desarrollo productivo sostenido"."Nuestra autonomía fiscal equivale a dos meses del presupuesto y se ha incrementado durante nuestras administraciones, pero lo cierto es que la consideración del país en 213 años de historia ha sido de hiperconcentración", concluyó.