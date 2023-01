Onusida y Unfpa: la prevención de embarazos y del VIH también es con geles lubricantes

Los geles contribuyen a reducir la fricción y a evitar roturas en el preservativo / Foto: 123RF

Nuevo programa "Haceme tuyo" de @Kicillofok : gastó $500 millones para comprar potes de gel íntimo. Aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo. — Diego Santilli (@diegosantilli) January 3, 2023

Señor Gobernador @kicillofok, señor Ministro @nkreplak. Necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de 1 millón de geles íntimos. De ser cierto, detengan esta locura. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) January 3, 2023

La necesidad del uso de los geles

Cinismo puro. Votan leyes que aseguran insumos para la prevención de VIH, ITS o prevención de embarazos no intencionales, y luego salen con este discurso cuasi fascista procurando generar animadversión en la sociedad en sintonía con la mafia mediática pic.twitter.com/lBkURyyRTr — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) January 5, 2023

Ely elen la Argentina destacaron el uso de geles lubricantes como "un insumo básico y clave" para la salud sexual de todas las personas, cuyo acceso "debe ser garantizado por el Estado", y sentaron así su posición luego de las críticas que recibió el Gobierno bonaerense por la compra de estos productos, de parte de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).El programa de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires compró un millón de potes de gel lubricante íntimo, por un valor de 500 millones de pesos, y los diputados nacionales de JxC, Diego Santilli y Cristian Ritondo se pusieron al frente de las críticas al Gobierno de Axel Kicillof y al programa "Haceme Tuyo", en el marco del cual se realizó la compra.El uso de estos productos, informaron en un comunicado conjunto, Onusida y Unfpa.Explicaron que los geles contribuyen a reducir la fricción y a evitar roturas en el preservativo "lo que lo vuelve un insumo fundamental para la prevención del VIH y de embarazos no intencionales", además de facilitar la penetración y favorecer prácticas sexuales más cómodas y placenteras en las personas que se encuentran en períodos de lactancia, puerperio, menopausia, que realizan tratamientos hormonales, o todas aquellas que quieran incluir mayor lubricación.En el mercado existen lubricantes de base acuosa, oleosa o de silicona, detallaron los organismos.En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda la utilización del de base acuosa para las diversas prácticas sexuales, tanto individuales como en pareja, debido a que son los más inocuos y aptos para las relaciones con preservativo, así como también los de más rápida absorción, por lo que es necesario reponer su uso con mayor frecuencia.Onusida y Unfpa resaltaron que lasignificó "un hito en la historia de los derechos sexuales y reproductivos de la Argentina".La norma declaró de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la TBC, así como los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos y no médicos para la prevención, diagnóstico tratamiento y cura del VIH.A la vez incluyó la prevención combinada, en línea con la Declaración política sobre el VIH y el sida de la Asamblea General de Naciones Unidas (2021), que "es una pieza clave de esta respuesta integral"., enfatizaron los organismos internacionales.Asimismo, bregaron por una educación sexual integral que "tiene un papel fundamental para que todas las personas -especialmente adolescentes y jóvenes- puedan tomar decisiones contando con información clara, accesible, veraz y actualizada sobre métodos anticonceptivos, y de cuidado y prácticas sexuales placenteras"."En suma, garantizar el acceso gratuito a preservativos y lubricantes acordes con la evidencia científica vigente constituye un deber fundamental del Estado en el marco de los compromisos asumidos a nivel local e internacional", concluyeron Onusida y Unfpa.