Eduardo Valdés: "Espero que con Robles no nos pase como con Pepín Rodríguez Simón"

Robles, en la foto detrás de Rosatti, el titular de la Corte, viajó a Miami tras la aparición de sus chats con D

Respaldo al pedido de juicio político

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés expresó este jueves su "preocupación" por "la salida del país" del funcionario de la Corte Suprema Silvio Robles tras la filtración de los chats que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y deseó que "no pase como con (el exoperador judicial macrista) Pepín Rodríguez Simón", quien está prófugo en Uruguay., afirmó el diputado en declaraciones a Radio Colonia.De esta manera comparó la situación de Robles con la de Rodríguez Simón, quien es investigado por la justicia argentina como supuesto armador de una mesa judicial destinada a presionar a opositores políticos, pero está desde hace dos años en Uruguay, donde pretende conseguir el estatus de asilado.También advirtió Valdés que, y señaló que Robles no sólo no es abogado sino que "juega de operador".Valdés respaldó nuevamente el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte presentado por el presidente Alberto Fernández con el apoyo de gobernadores, quienes "tuvieron la templanza de pelear por lo que corresponde".Además, expresó su desacuerdo con el pedido de licencia del ministro de Justicia y Seguridad porteño luego de la filtración de los chats con Robles, y sostuvo: "Es muy fácil demostrar la inocencia, si todo es mentira como dicen, entrega el teléfono a la Justicia y se termina todo rápido. Si todo es falso queda probado"., enfatizó.Sobre la conferencia de prensa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, quien hizo alusión a la filtración de chats que involucran a D'Alessandro, Valdés cuestionó que haya demorado una semana para salir a hablar sobre el tema., insistió al respecto.Y agregó: "El diálogo entre Robles y D'Alessandro es, en verdad, entre Rosatti y Rodríguez Larreta"."Ellos crearon una Policía de la Ciudad para el espionaje, y ahora lo están sufriendo en carne propia", advirtió el legislador, e invocó el refrán "cría cuervos y te picarán los ojos".