Franco Armani: "La alegría del hincha nos mantuvo vivos"

Foto: IG @riverplate

El arquero de River Plate,, reconoció este jueves que la "alegría del hincha" los mantuvo con vida deportiva en cada momento del Mundial de Qatar, en el que terminaron campeones contra Francia."Estoy agradecido a todos los argentinos, a los que fueron a Qatar, a los que viven afuera y a los que nos alentaron desde el país.", sostuvo."Ver que hicimos felices a los argentinos es muy gratificante", reiteró.Armani, una de las figuras de River, destacó que todos pusieron "un granito de arena" a lo largo del proceso de Lionel Scaloni, y rememoró que el grupo "comenzó a formarse después de la Copa América de Brasil 2019".El arquero fue uno de los que no sumó minutos en el Mundial junto con Gerónimo Rulli,, en fase de grupos, que podría haber significado una pronta eliminación."Nosotros antes de cada partido, como todos, analizamos a los rivales: delanteros, penales, posibles cambios, entre otras cosas. Tenemos conocimiento de los ejecutores a la hora del partido y en los penales. Y un día antes del partido practicamos de manera seria los penales, no es azar", dijo en relación a las atajadas de Emiliano Martínez contra Francia y Países Bajos.Por otro lado, Armani contó quey que en la previa al partido con Francia pidió que "se disfrute" porque era muy especial para el grupo., detalló sobre la final en la nota con TyC Sports.Finalmente, Armani comentó que llevó la medalla dorada a Miami, donde River hace la pretemporada, por pedido de sus compañeros aunque duerme con ella "para que no pase nada raro".