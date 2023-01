Victoria argentina en el Dakar: Moreno Flores gana la quinta etapa de quads

🏁 Stage 5️⃣ - Quads ⚙️



Provisional top 3:

🥇 Francisco Moreno Flores

🥈 Pablo Copetti

🥉 Marcelo Medeiros



Alexandre Giroud lost just over 7 minutes today, but retains the overall lead, almost 40’ ahead of Moreno Flores.#Dakar2023 pic.twitter.com/QaZgfeWG79