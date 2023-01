Tebet asumió como ministra de Planificación y prometió responsabilidad fiscal y social

Simone Tebet, flamante ministra de Planificación de Brasil. Foto: AFP

El comportamiento de los mercados

Hoje começamos uma nova etapa na história do Brasil.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/UuKghbZu6O — Lula (@LulaOficial) January 1, 2023

El rol de la nueva ministra

Lula asumió como presidente de Brasil el 1 de enero. Foto: AFP

Las primeras acciones de Lula como presidente

La senadora Simone Tebet, tercera en la elección presidencial de 2022, asumió este jueves como, prometió incluir a los pobres en el presupuesto, pero respetando la responsabilidad fiscal y reveló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la designó dentro de una cartera clave para la economía para que existan divergencias y diferentes puntos de vista dentro del gabinete.Tebet, del, defendió su rol de "fortalecer el centro democrático", después de haber obtenido el 4,2% en la primera vuelta de la elección presidencial, tras lo cual decidió apoyar a Lula contra Jair Bolsonaro para el balotaje del 30 de octubre.La ministra será la encargada del, pero también de la planificación a largo plazo de las cuentas y las políticas públicas de Estado más allá de 2026, año en el que se especula será una de las favoritas a suceder a Lula en caso de que el presidente de 77 años no se presente a la reelección, como anticipó.Tebet se ha colocado entre las más populares del gabinete fuera del, al igual que Marina Silva, cuya asunción este miércoles comoconvocó a más de 1.000 personas que colmaron el auditorio. Silva, de Red, tendrá un perfil de, ya que, según Lula, toda la actuación del gabinete estará cruzada por el sello de una cartera clave para el gigante amazónico., quien reivindicó su decisión de participar del gobierno de Lula porque forma parte de un "frente amplio democrático" contra la "barbarie" que adjudicó al expresidente Jair Bolsonaro.Al prometer responsabilidad fiscal en el ministerio responsable de organizar las partidas presupuestarias de sus colegas de gabinete y la ley de presupuesto, Tebet incorporó un discurso que había sido reclamado por el mercado financiero y las editoriales de, los principales diarios del país, en los primeros tres días de gobierno.Los mercados le bajaron el martes el pulgar al gobierno al caer casi 3% laluego de que el ministro de Previsión, Carlos Lupi, dijera estar a favor de revisar los recortes hechos en la reforma previsional aprobada por Bolsonaro en 2019.El jefe de gabinete, Rui Costa, desautorizó ante la prensa a Lupi y dijo que no había planificada una contrarreforma previsional, teniendo en cuenta que el gobierno no tendrá fuerza legislativa para una agenda estrictamente de izquierda.Incluso el miércoles el futuro presidente de la estatal, el senador Jean Paulo Prates, debió aclarar que no habrá una intervención directa del gobierno en el precio del combustible.Los accionistas privados de Petrobras, en su mayoría fondos de inversión estadounidenses, presionan para que continúe la política de Bolsonaro de equiparar el precio interno con el precio internacional en dólares, generando ganancias extraordinarias en la compañía.La asunción de Tebet es la expresión más importante del frente amplio formado por Lula: el sector deldel expresidente José Sarney (1985-1990) tiene tres carteras de las 37 del gabinete y un bloque parlamentario que el exsindicalista necesita para llevar adelante sus políticas de incentivo al consumo interno y a la inversión del Estado.Tebet destacó que el ministro más importante del gobierno de Lula es el de Hacienda, Fernando Haddad, por tener "la llave de la caja fuerte" y dijo que pese a que no pertenece ella al área económica por formación, el presidente la eligió precisamente por tener una"Fui elegida por Lula en un asunto con el cual tengo divergencias. Yo estaba lista para asumir en un cargo vinculado a la agenda social, a la agenda de costumbres y fui a parar al área económica. Entonces le dije a Lula que debía haber algún error, que tal vez él se había equivocado", contó.La nueva ministra relató a su vez que le dijo a Lula que ella tenía divergencias de visión económica con Haddad, con la ministra de Gestión, Esther Dweck, y el vicepresidente y ministro de Desarrollo e Industria, Geraldo Alckmin.Lula comenzó este jueves su cuarto día formal de gestión desde que asumió el 1 de enero reunido con los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores.Su actividad principal fue mantener un encuentro con el jefe del bloque delen el Senado, Jacques Wagner, y el de Diputados, José Guimaraes, así como el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, tres figuras claves para el diálogo con el Congreso.El presidente también firmó el decreto para nombrar como su asesor privado al excanciller y exministro de Defensa, que trabajará en ely fortalecerá la figura de Lula en la llamada diplomacia presidencial.Amorim participó el miércoles por la noche de la multitudinaria ceremonia de investidura de la vicecanciller María Laura da Rocha, primera mujer en ocupar el cargo de número 2 delEl canciller brasileño Mauro Vieira, que salió en defensa de Lula cuando fue detenido en 2018, poniendo en riesgo su carrera diplomática, es también un exasesor de Amorim, además de haber sido embajador en Buenos Aires y Croacia.