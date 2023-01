Hallaron sin vida al hombre que atacó de 10 puñaladas a su exmujer en El Palomar

Foto: Captura de video cámara de seguridad

Una mujer se encontraba este jueves internada en terapia intensiva tras ser apuñalada en diez oportunidades en un ataque ocurrido en plena calle, en la localidad bonaerense de El Palomar por su expareja, quien luego de dejar una carta, fugarse de su domicilio y permanecer 15 horas prófugo, esta mañana apareció ahorcado en un aparente suicidio en la casa de un amigo, a unas 12 cuadras del lugar donde intentó asesinar a la víctima, informaron fuentes judiciales y policiales.La tentativa de femicidio ocurrió el miércoles pasadas las 18.30 cuando la víctima, identificada como Gabriela Edith Ávila (55) fue atacada por su pareja en el cruce de las calles Berón de Astrada y Curuzú Cuatiá, en la mencionada localidad del partido de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.en la cual se observó cómo el hombre corrió a la víctima, la tiró al piso en pleno asfalto, la agarró del cabello y le aplicó 10 puñaladas.Luego, según expresaron las fuentes,La mujer fue atendida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Morón por las heridas recibidas en la zona del cuello y brazos.La víctima fue trasladada en grave estado al Hospital Posadas, donde Ávila permanecía internada en el sector de terapia intensiva, aunque "fuera de peligro", según el último parte médico elevado a la fiscalía., dijo a Télam una fuente judicial.El caso es investigado por el fiscal Hernán Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 especializada en Violencia de Género de Morón, quien trabajó junto a detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y de la comisaría 6ta. del mencionado Municipio, para localizar y detener al autor del hecho.Sin embargo,"Se trata de la casa de un amigo. Hasta allí llegó anoche, no le dijo al amigo, le pidió quedarse a dormir, tomaron mates y esta mañana cuando fue a despertarlo, lo encontró sentado en el piso al lado de la ventana y ahorcado con un cinturón al cuello", explicó a Télam una fuente de la investigación.Según las primeras conclusiones forenses de los peritos de Policía Científica, la data de muerte era de aproximadamente 12 horas yEl propio fiscal Moyano encabezó en la noche del miércoles un allanamiento de urgencia en su domicilio, ubicado sobre la colectora de la Autopista del Oeste, también en El Palomar, para ir a detenerlo, pero no lo encontraron., dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.Los pesquisas también encontraron el auto de Frías cerrado y estacionado cerca de la casa de su hermana, donde, con el permiso de la mujer, también se hizo una inspección, pero el imputado no fue hallado.El vehículo también quedó incautado para peritajes y en su interior se hallaron mancha hemáticas.Según las primeras averiguaciones,, según describió a Télam uno de los investigadores.Según la información que maneja la fiscalía, en el fuero penal no había denuncias previas por violencia de género, aunque en el de familia se espera confirmación de unas medidas cautelares y un pedido de botón antipánico que habría hecho la mujer por algún tipo de amenaza.Con la muerte del acusado, se extingue la acción penal, por lo que todo indica que luego de la correspondiente autopsia de Frías, la causa penal por la tentativa de femicidio quedará archivada.