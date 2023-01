Vialidad Nacional participará de la campaña antártica de verano

Luego de la reunión que mantuvo con Arrieta y con el gerente ejecutivo de Vialidad Nacional, Federico Stiz, Saracco manifestó estar “cumpliendo el sueño de ir a la Antártida representando a mi amada Vialidad Nacional".

La campaña 119 comenzó a mediados de diciembre mediante el acto de zarpada del Rompehielos ARA “Almirante Irízar” / Foto archivo Dirección Nacional del Antártico.

Vialidad Nacional (VN) se sumará a la campaña antártica de verano por primera vez, a través de la participación de Gonzalo Saracco, responsable de la sección Centro de Gestión Ambiental del 24° Distrito Tierra del Fuego, informaron fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.Durante dos meses, Saracco llevará adelante diferentes tareas de apoyo a la investigación científica en el Sector Antártico Argentino, donde ya se desarrolla la campaña 119, iniciada a mediados del mes de diciembre de 2022 mediante el acto de zarpada del Rompehielos ARA “Almirante Irízar”.Saracco fue designado por la Dirección Nacional del Antártico (DNA) para participar de esta iniciativa que cuenta con el trabajo interdisciplinario de los ministerios de Defensa, de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Salud de la Nación, y de la que forman parte la Armada Argentina (ARA), el Ejército Argentino (EA), la Fuerza Aérea (FAA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la propia DNA, entre otros organismos del Estado.Al respecto, el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Gustavo Arrieta, dijo estar “muy orgulloso de que en el 90° aniversario de Vialidad se haya elegido a un trabajador vial para realizar actividades de apoyo a la investigación científica en el Sector Antártico Argentino"."Este hecho inédito demuestra el compromiso que siempre tuvo la gran casa de la ingeniería vial argentina por la proclamación de la soberanía”, añadió.Luego de la reunión que mantuvo con Arrieta y con el gerente ejecutivo de Vialidad Nacional, Federico Stiz, Saracco manifestó estar “cumpliendo el sueño de ir a la Antártida representando a mi amada Vialidad Nacional para trabajar con un grupo de científicos del Instituto Antártico Argentino"."Todavía me parece increíble que me hayan seleccionado, pero no puedo decir otra cosa más que estuve en el lugar y en el momento indicado, manteniendo los valores que tengo. Realmente esto supera toda ficción”, dijo.En 2021, Saracco integró la primera camada que cursó la maestría en Estudios Antárticos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo objetivo es elevar los estándares de Argentina y de América del Sur en lo que respecta a cuestiones antárticas.Por último, se precisó que fue la directora de la maestría, Marisol Vereda, quien propuso su nombre para que formara parte de la Campaña Antártica de Verano ante la DNA, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.