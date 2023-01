Rulli se despidió de sus compañeros del Villarreal antes de irse al Ajax

Magallán dejo Ajax y se sumó a Elche de España

❝Vengo a Elche con mucha 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻❞



El arquero argentino campeón del mundo en Qatar,, que jugará en el Ajax de Países Bajos, se despidió este jueves de sus compañeros del Villarreal y ya no formó parte del entrenamiento del equipo español con el que ganó la Liga de Europa (2021) y arribó a semifinales en la Liga de Campeones.Rulli llegó a la práctica del Villarteal y se despidió de sus ahora ex compañeros que preparan el partido del próximo fin de semana ante el Real Madrid, publicó el diario Mundo Deportivo.Si bien el Villarreal aún no confirmó la salida de Rulli hacia el Ajax, desde el entorno del futbolista ya se da como "cerrada" la operación a cambio de 7.500.000 euros más otros 5.000.000 por objetivos.El platense, de 30 años, es el primero de los 26 argentinos campeones del mundo en el país asiático en ser transferido en este mercado de invierno europeo, aunque junto a su colega riverplatense, Franco Armani, fueron los únicos dos que no vieron acción en el seleccionado argentino.En Ajax, el guardavallas surgido en Estudiantes de La Plata (le quedarán 500 mil euros por esta transferencia), se reencontrará con quien también fuera su compañero en algunas citaciones del seleccionado argentino como lo es el volante externo Lucas Ocampos.El defensor argentinose incorporó a, luego de rescindir su contrato con el, y ya fue presentado en el club español.El ex Boca Juniors, quien ya fue presentado en el estadio Martínez Valero, viene a reforzar una defensa muy cuestionada del equipo que dirige Pablo Machín y que está último en la tabla de posiciones de LaLiga y ayer fue eliminado de la Copa del Rey.Magallán es la segunda incorporación de Elche en este mercado de pases, ya que el anterior es su compatriota Lautaro Blanco, ex Rosario Central.En una charla con la prensa local, Magallán aseguró que tiene la “ilusión de lograr el objetivo de la permanencia. Cuando tomé la decisión de venir al Elche fue porque estoy convencido de que se puede hacer, pero para eso se va a necesitar de todo el equipo y de todos los jugadores para alcanzar la meta y, por eso, aterrizo aquí con mucho entusiasmo”.