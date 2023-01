"No queremos vender a Enzo Fernández", aseguró el DT de Benfica VER VIDEO

El alemán Roger Schmidt es el DT del Benfica (@SLBenfica).

🎙️ Roger Schmidt na antevisão ao #SLBPSC: "Queremos agradar aos nossos adeptos com um bom jogo e lutar pelos três pontos." pic.twitter.com/Qjd5TPop6p — SL Benfica (@SLBenfica) January 5, 2023

Enzo Fernández se quiere ir del Benfica (@SLBenfica).

El director técnico de Benfica, el alemán Roger Schmidt, aseguró este jueves que no tienen la intención de vender al mediocampista argentino Enzo Fernández y acusó a Chelsea de "enloquecer" al futbolista.Además,En una tensa conferencia de prensa, Schmidt calificó como "inaceptable" que Enzo haya faltado a dos prácticas por viajar sin permiso a su país. "No tenía permiso para viajar, faltó a dos entrenamientos y eso es inaceptable. Habrá consecuencias pero no voy a decir cuáles", expresó el DT.y entendió que su situación "no es fácil"."Jugó un Mundial, fue campeón y hay mucho dinero sobre la mesa. Un jugador puede confundirse cuando piensa eso y creo que es algo que todos entienden", señaló.Luego, Schmidt se metió directamente en el tema de la transferencia a Chelsea y acusó al club inglés de "enloquecer" al futbolista.Todos sabemos que tiene una cláusula de salida en el contrato. Si él quiere salir y un club la paga no podemos hacer nada", remarcó, citado por medios locales.Sin embargo, sin nombrar a Chelsea, el DT expresó su enojo con la dirigencia londinense. "Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no queremos vender y quieren hacerlo sabiendo que la única forma es pagando la cláusula. Es muy claro, lo que ese club está haciendo es una falta de respeto", afirmó.No es la forma para que dos clubes tengan una buena relación", amplió."Esto es lo que puedo decir sobre el tema y no respondo más preguntas relacionadas con esto", concluyó.sino que pretende adquirir al futbolista elegido como el mejor jugador joven de Qatar 2022 mediante otro tipo de operación.En cuanto a lo futbolístico, se espera la lista de convocados para el partido de mañana contra Portimonense por la Liga de Portugal para confirmar si la sanción del cuerpo técnico es marginar a Enzo Fernández del encuentro.