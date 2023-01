Para Gioja, podría haber "un interés personal" de Uñac en no acompañar el juicio político

José Luis Gioja, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

EL GOBERNADOR DE SAN JUAN @sergiounac NUEVAMENTE SE DIO VUELTA COMO UNA MEDIA.



Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy, no firmó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte.



TODO SEA POR SU NUEVA CANDIDATURA. — José Luis Gioja (@joseluisgioja) January 4, 2023

"No vaya a ser que haya un interés personal esté influyendo en el la decisión que tomó el Gobernador que afecta los intereses del conjunto del pueblo de San Juan y las provincias. Esa es nuestra preocupación"

Más que un reclamo de #SanJuan, es un reclamo de todas las provincias argentinas que defendemos lo nuestro. Federalismo e igualdad es cuidar los fondos de cada uno de los territorios, sin priorizar ninguno. pic.twitter.com/PzRfXvJH3O — Sergio Uñac (@sergiounac) December 23, 2022

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja,de no acompañar la firma el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia presentado por el Presidente Alberto Fernández, y estimo que podría haber "un interés personal" en esa postura del mandatario cuyano., afirmó en declaraciones a radio AM 750.El presidente y varios gobernadoresDe esta forma, manifestaron el rechazo a la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.a pesar de haber acompañado el encuentro previo donde se discutió la iniciativa.El diputado nacionalen San Juan ya que el actual mandatario provincial aspira a un nuevo mandato."Se adelantaron las elecciones para el 14 de mayo, Uñac puede ser candidato a todo menos a Gobernador y Vicegobernador y el quiere una reelección. Esto seguramente va a llegar a la Corte Suprema", afirmó Gioja.En ese sentido,y en sus redes sociales "tenía expresiones en defensa del federalismo y recursos de las provincias"., afirmó Gioja.Y agregó que "el presidente y los gobernadores no quiere que se viole la Constitución""El fallo de la Corte es injusto, viola la Ley de Presupuesto y le saca fondos coparticipables a las provinciales para darle a la jurisdicción más rica", completó Gioja.