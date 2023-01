"Argentina, Brasil y Mercosur pueden aportar mucho a un contexto de incertidumbre global"

Santiago Cafiero estuvo presente en la asunción de Lula en Brasil. Foto: Presidencia

"Existe una gran sintonía porque entendemos que hay un contexto complejo, pero que arroja oportunidades y desafíos como abandonar la idea de la primarización de las exportaciones y de la economía del Mercosur"

Arribo de Cafiero y Fernández a Brasil. Foto: Presidencia

“el bloque regional está robusto, con actores sociales y empresariales involucrados, más allá de los vaivenes de los gobiernos; y además se amplió el comercio intra Mercosur y potenció sus exportaciones al mundo”

Scioli, Fernández y Cafiero en Brasil. Foto: Presidencia

El canciller Santiago Cafiero consideró este jueves que "Argentina, Brasil y el Mercosur, como zona de paz, pueden aportar mucho en un contexto de incertidumbre" internacional y además remarcó que junto al presidente Alberto Fernández , Cafiero destacó las oportunidades que puede desarrollar el vínculo entre la Argentina y Brasil y"Se abren oportunidades, cosa que no ocurría con el gobierno anterior de Brasil”., afirmó el canciller en una entrevista publicada este jueves por el diario marplatense La Capital.En ese punto, el funcionario agregó que "hay un camino largo para recorrer, y en lo posible asociar a otras naciones de la región. Es un proyecto a futuro, de largo plazo, compartido por los empresarios de ambos países, y sabemos que debemos ir hacia allí, aunque debemos tener hitos que se concreten con mayor velocidad, que son necesarios”.“Hoy tenemos un déficit comercial con Brasil, por lo que esa balanza comercial hay que equilibrarla" y el gobierno de Lula "está de acuerdo en eso. Una posibilidad para ello es exportar gas de Vaca Muerta. Brasil tiene una necesidad de gas y la Argentina se lo puede proveer. El primer tramo del gasoducto es para abastecer a la Argentina, el segundo es para poder exportar gas a Brasil. Ese es un proyecto de integración energética muy relevante y una ganancia para ambos países”, apuntó., el jefe de la diplomacia argentina señaló que "en un momento donde se empieza a hablar de globalización de regiones,"Allí tenemos una gran posibilidad. Existe una gran sintonía porque entendemos que hay un contexto complejo, pero que arroja oportunidades y desafíos como abandonar la idea de la primarización de las exportaciones y de la economía del Mercosur, e ir hacia modelos con explotación responsable de los recursos naturales e incorporar la dimensión de industria, sustitución de exportaciones, la dimensión del talento y el conocimiento argentino, brasileño y sudamericano", aseveró.Asimismo, Cafiero remarcó que “el bloque regional está robusto, con actores sociales y empresariales involucrados, más allá de los vaivenes de los gobiernos; y además se amplió el comercio intra Mercosur y potenció sus exportaciones al mundo”.“A mi me tocó negociar apenas asumido de forma muy dura y difícil para salvar al Mercosur, porque había secuelas del proyecto que habían tenido los expresidentes (Jair) Bolsonaro y (Mauricio) Macri de reducir el Arancel Externo Común a un 50%, y eso no sólo hubiera dinamitado el Mercosur sino que hubiera destruido, por ejemplo, la industria automotriz argentina""Ahí pusimos un freno y salvamos al bloque. Y no sólo por Argentina: mucha industria brasileña, de San Pablo, no estaba de acuerdo con esa propuesta, coincidían con Argentina, y pudimos torcer ese rumbo que era dañino para la región”, contó. Respecto del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea , indicó que próximamente viajará a Bruselas, sede de la UE, “para llevar adelante parte de las negociaciones, y lo que Argentina plantea, compartido con el bloque, es generar un acuerdo profundo de cooperación que trabaje en reducir las asimetrías productivas y financieras y lograr un acuerdo de beneficio para ambas partes”.“El Mercosur debe tener apertura en negociaciones con bloques, países y regiones pero defendiendo a la industria del bloque; cuando defendemos a la industria argentina estamos defendiendo a los trabajadores y trabajadoras. Argentina siempre negocia en defensa del trabajo de nuestra gente, y algunos se enojan con eso porque piensan que eso nos aleja del mundo y con ese eufemismo entonces están dispuestos a pagar con soberanía, puestos de trabajo y destrucción de empresas”, afirmó.“Este semestre la Argentina tiene la presidencia pro témpore del Mercosur., con una economía global que se está repensando, tenemos que estar unidos y tomar fuerza. Confío en que podremos llegar a los acuerdos necesarios para que el Mercosur no se rompa”, agregó., Cafiero señaló que “es un socio muy importante de la Argentina, un inversor muy destacado en nuestro país, y por eso estamos trabajando para retomar el encuentro pendiente entre los presidentes, que no se dio en su momento porque el presidente (Joe) Biden contrajo Covid"."Pero más allá de eso tenemos relaciones que fluyen, con inversiones en litio, alimentos, tecnología, industria automotriz, con capitales estadounidenses que se han ido multiplicando, con lo cual queda claro que la agenda comercial y económica está muy activa; esperemos que se pueda dar continuidad a todos estos temas en una próxima reunión bilateral de los presidentes Fernández y Biden”, puntualizó.