Djokovic no se vacunará y se resigna a no jugar en Estados Unidos

Djokovic es el quinto en el escalafón mundial. Foto AFP.

El tenista serbio Novak Djokovic, quinto en el escalafón mundial, ratificó su posición de no vacunarse contra el coronavirus, por lo que"¿Qué puedo hacer? Nada. Saben mi posición, así que es lo que es", dijo el serbio en una rueda de prensa en Adelaida, donde se prepara para disputar el Abierto de Australia, según consignó la agencia de noticias AFP.Las autoridades estadounidenses extendieron la exigencia de vacunación frente al Covid-19 a los visitantes internacionales, con lo que el exnúmero 1 del mundo probablemente se pierda los torneos de Indian Wells y el Abierto de Miami., insistió el ganador de 21 Grand Slams, que hace un año fue deportado de Australia y no pudo jugar el Abierto en Melbourne por no estar debidamente vacunado frente al coronavirus.por negarse a vacunarse, descendió al quinto puesto del escalafón de la ATP y se arriesga a perder hasta 2.000 puntos en la clasificación si no puede jugar en Indian Wells y Miami.