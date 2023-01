El ministro Lammens reinauguró el Hotel 7 del Complejo Turístico de Chapadmalal

Luego de 70 años van a estar todos los hoteles funcionando menos el número 3 que está en obra.//Foto Alejandro Moritz

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, encabezó la reinauguración del Hotel 7 del Complejo Turístico de Chapadmalal y durante el acto entregó un reconocimiento a los trabajadores del establecimiento y firmó un convenio con el Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (Cilsa) para implementar un plan de accesibilidad en la unidad turística.Lammens estuvo acompañado por representantes del sector turístico y público que goza sus vacaciones en los hoteles ubicados sobre la ruta interbalneria 11 entre Mar del Plata y Miramar.Además firmó unpara implementar unen la unidad turística, a través de acciones como la apertura delque estará funcionando hasta el 15 de marzo próximo en laTambién aprovechó la oportunidad paraconstruido durante la presidencia de Juan Domingo Perón.Lammens en diálogo con Télam sostuvo "después de muchos años estamos en este emblemático lugar reinaugurando el Hotel 7 y visitando este complejo turístico que cuando nosotros llegamos a la gestión había muy pocos hoteles funcionando y a fin de este año 2023 luego de 70 años van a estar todos funcionandoy con records de visitantes"."Este complejo representa la, al descanso a disfrutar en familia", y resaltó que "aquellas personas que no tenían la posibilidad económica de tener vacaciones de conocer el mar a través de estos complejos lo pudieron hacer y para muchos chicos los ha dejado marcados de por vida, y eso habla de un país que crece, se proyecta y se desarrolla de verdad".Lammens también destacó que "en esta visita aprovechamos la oportunidad para brindarles unque llevan más de 30 años trabajando en estos hoteles"."En plena pandemia del Covid 19 los trabajadores no tenían que venir y ellos venían igual a cuidar los hoteles para que no se cayeran los que estaban funcionando. Y eso demuestra el amor y el sentido de pertenencia que hoy se reconoció mediante la entrega de diplomas" enfatizó el ministro."Ellos como nosotros creen que el turismo social es una forma de hacer un país más justo", subrayó.Por otra parte, en relación al inicio de la temporada turística 2023, Lammens sostuvo que "este verano es un desafío y a pesar de no tener eltenemos una ocupación importante en todos los rincones del país"."El turismo demuestra que es el mayor generador de empleo y es el sector que más está creciendo en generación de divisas con el turismo receptivo. Tener una temporada tan buena hace que el sector se siga fortaleciendo y que se sigan sumando familias a este que es uno de los motores de la economía Argentina" puntualizó.Lammens remarcó que "el camino que comenzamos en diciembre del 2019 a pesar de haber sido interrumpido por la pandemia y formando a 400 mil profesionales del sector, van a hacer que el país luego de estos 4 años se quede con un sector absolutamente preparado para ser una de las claves para el desarrollo de los próximos años" finalizó.Mientras tanto, uno de los trabajadores que recibieron el diploma de distinción,relató su trayectoria a Télam: "Hace 40 años trabajo en el complejo y de joven venía a los bailes que se hacían en las distintas terrazas de los hoteles, entré a trabajar en este complejo como carpintero, fui asistente de administración y hoy soy el responsable patrimonial del Museo Eva Perón que en pocos días cumple años"."Lammens cumplió con las promesas que hizo en el 2020 y hoy se ven reflejadas en todas las obras y reconstrucciones que se hicieron y pusieron en valor este lugar tan querido y hermoso que tiene nuestra provincia de Buenos Aires" expresó Diez.Otra trabajadora,, contó: "Hace 30 años trabajo en este complejo donde soy la intendenta del hotel 7. Hoy estoy reinaugurando parte de mi vida porque trabajar con el turismo social es una forma de vida y el tener la posibilidad de volver a recibir a contingentes y visitantes para que conozcan el mar y disfruten de las instalaciones"."Gracias a la gestión de presidente Alberto Fernández y de Matías Lammens se logró poner en valor este complejo turístico histórico en Chapadmalal" destacó Victorica.