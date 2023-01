Arnaldo André: "Soy un seductor nato"

Arnaldo André, ahora en "El enganche". / Foto: Cris Sille

"Con cada tipo de actuación tenés distintos registros de tu propio trabajo: en televisión te ves a vos mismo ahí en forma instantánea, en el teatro es un registro mucho más sensorial, más abierto, no te estás viendo pero tenés al público que está pendiente de lo que vos estás contando y de cómo lo estás contando y eso no tiene comparación con nada." Arnaldo André

Coronado por la historia como uno de los grandes galanes de las telenovelas argentinas, con roles principalísimos en enormes éxitos como "Piel naranja" y "Amo y señor",vuelve al teatro con, obra de la década del 80 del autor argentinoque protagoniza junto abajo dirección dey que estrena este viernes en el teatro Broadway.La historia es simple y está llena de ternura sobre dos personajes (una prostituta y un hombre común) que se encuentran en una cita y donde lo interesante, según André,"El enganche", definida por el actor comose podrá ver de viernes a domingos en el teatro de avenida Corrientes 1155, además de que saldrá entre semana de gira por localidades de la Costa Atlántica a partir del 16 de enero próximo., a quien André contactó para que lo dirigiera en otra obra de autor extranjero y el actor de "Esperando la carroza", que declinó la invitación por compromisos profesionales ya asumidos, le sugirió volver sobre autores nacionales que muchas veces quedan dormidos y tienen gran valor.Julio Mauricio (1919-1991), conocido fundamentalmente por "La valija", que Luis Sandrini y Malvina Pastorino llevaron al cine, y "El enganche" es una obra suya de estrena en 1982 y que tuvo conocida versión protagonizada por Carlos Carella y Leonor Manso bajo dirección de Héctor Tealdi en 1985.-Esa obra con Mirtha fue la que me sirvió de trampolín y a partir de ahí no paré de trabajar, pero más allá de las elecciones teatro-televisión, yo creo que ningún actor te va a decir honestamente que prefiere una cosa por sobre la otra porque en este medio lo que queremos, por sobre todas las cosas, es actuar. Si me preguntás qué imagen tengo yo de un actor que no trabaja es la de un automóvil abandonado en la calle con las ruedas pinchadas y las chapas corroídas, nosotros tenemos un motor adentro que necesita estar en funcionamiento. Cuando uno está actuando lo siente y no es solamente por el dinero, que es importante lógicamente, pero fundamentalmente se trata de mantener ese motor en funcionamiento.-Sí, claro, en la televisión es más improvisación, que es algo que te sirve muchísimo porque da un training increíble que después podés llevar adonde quieras, y después el teatro o el cine, son trabajos de mayor elaboración, de mucho más ensayo, de situaciones más relajadas, tenés tus charlas con los directores, las pruebas. Con cada tipo de actuación tenés distintos registros de tu propio trabajo: en televisión te ves a vos mismo ahí en forma instantánea, en el teatro es un registro mucho más sensorial, más abierto, no te estás viendo pero tenés al público que está pendiente de lo que vos estás contando y de cómo lo estás contando y eso no tiene comparación con nada.-Son cosas también de uno, en mi caso, yo soy un seductor nato y creo que eso me ayudó mucho para construir al galán. Me decís si soy romántico y eso me pudo haber ayudado a construir al galán, no lo sé, pero soy apasionado para todo y volcar mi grado de seducción por la pasión que pongo para todo lo que hago me ayudó mucho a construir al galán.-Como soy un tipo de aburrirme rápido, la repetición de esos personajes en un momento momento me cansó y empecé a pedir por favor que me llamaran para otros papeles, yo quería hacer comedia pero en ese momento que era el auge de programas como "La banda del Golden Rocket" o "Son de Diez", mi representante me dice que en los canales le señalaban que yo no era el tipo ideal para papeles de comedia. Eso me rompió el alma y decidí irme a Estados Unidos a estudiar cine. Estando allá, un día me llama mi representante para hacer un papel en un programa de Guinzburg y me volví inmediatamente, se grabaron dos capítulos y al día siguiente de la emisión del primero, esa misma persona de Canal 13 que había dicho que yo no servía para la comedia me estaba ofreciendo hacer "Gerente de familia", que hice por tres temporadas. Yo quise romper esa imagen del galán intocable.-Como yo quería hacer comedia y no me llamaban, metía siempre comedia. Hice dupla con Jorge Sassi en "Amo y señor" y trabajé con Francella en "El infiel". "El infiel", por ejemplo, lo escribía Oligia Lezama una autora venezolana que mandaba los libretos por fax. Yo me encuentro con ella en Miami después de que terminó la tira y ella me dice: "Yo no recuerdo de haber escrito ese personaje" y era el personaje de mi mucama que yo lo había incluido por decisión propia junto al productor Raúl Lecouna y que lo hacía Amalia Freytes, una actriz humorística cordobesa que había visto en teatro y me encantaba, entonces decidí incorporarla al elenco para jugar con ella pasos de comedia. Estaban bien los besos y el galán, pero yo quería hacer comedia.-Por trabajo, porque quería trabajar y triunfar acá, pero Argentina no me era desconocida, yo a los cinco años vine a vivir a Buenos Aires con mi familia, empecé la escuela primaria acá y a los nueve mi mamá decidió volver, algo que no me hizo tanta gracia y siempre quedó en mí el querer volverme a Argentina y cuando creció esta vocación innata por la actuación tomé la decisión, empecé allá a trabajar en la radio como locutor pero yo quería ser actor y sabía que el mejor lugar para estudiar y hacer teatro era Buenos Aires y me vine.Con autoría de Julio Mauricio, la actuación de Arnaldo André y Miriam Lanzoni, coordinación general de producción de Claudio Penta, dirección de Osvaldo Laport y producción general de Giuliano Bacchi, "El enganche" se puede ver viernes a las 21.30, sábados a las 21 y domingos a las 20 en el Teatro Broadway de avenida Corrientes 1155.