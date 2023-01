Divididos, Abel Pintos, L-Gante y Ligia Piro, en una cargada agenda de shows en enero

María Becerra, el 20 en el Islas Malvinas / Foto: Eliana Obregón

Doce shows deen el Teatro Tronador, la presencia de Divididos en el emblemático Polideportivo Islas Malvinas en el cierre del mes,a precios populares en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium,en el exclusivo auditorio de Helena Beach son algunos de los shows que se podrán ver en una cargadísima agenda musical que se desarrollará en Mar del Plata a lo largo de enero.La actividad, que reúne vacaciones, música y playa arrancó este lunes 2 con el primero de los 12 shows que el cantante Abel Pintos desarrolla en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746) todos los lunes, martes y miércoles de enero.Uno de los que llegará a Mar del Plata es la banda de reggaeque estará mostrando las canciones de su reciente y homónimo disco el viernes 20 en el marco del Scrach Festival, donde compartirán cartel cony bandas como, en Silos Arena (Juan B. Justo y La Costa) a partir de las 17.Para los amantes del 2x4 y el baile habrá presentaciones de la orquesta de tango marplatense conformada por jóvenes, que tendrá fechas el sábado 14 en la milonga La Original del Club Pueyrredón; el martes 17 en el Museo Eva Perón de la Colonia Chapadmalal, y el viernes 20 en el Wolfgang Teatro Bar de Mar del Plata.Después de dos shows en Chile (Santiago y Osorno), la banda de heavy metal, con miembros originales de, llega a Mar del Plata para presentarse en el mítico GAP (avenida Constitución 5780), el sábado 21 con su espectáculo La H No Murió.En otro plano musical y sonoro, el mismo martes 21 el cantante, escritor y compositor uruguayose presentará en ECEM (Espacio Colectivo de Experiencias Musicales) de La Rioja 2065.En el Polideportivo Islas Malvinas (avenida Juan B. Justo 3680) habrá acción con shows que prometen asistencias multitudinarias y que arrancan el viernes 20 con la traperapara continuar el sábado 21 con los uruguayos dey cerrar con los cordobeses deel jueves 26, Luciano Pereyra el viernes 27,(sábado 28) y el domingo 29 con la presencia estelar deEl viernes 6 a las 22 en el Vorterix Club MDQ (Diagonal Pueyrredón 3338) tocará Árbol, y el sábado 14 a las 23.59 se desarrollará la Fiesta Plop con vivo deMientras que en el Parador ReCreo en Playa Constitución (avenida Félix U. Camet e/ calle Valencia y López de Gomara). se presentarán en shows gratuitos(viernes 6 a las 18),(sábado 7 a las 18), y los siguientes viernes y sábados será el turno dey la propuesta infantil deTambién el sábado 7 a las 20 pero en Silos Arenas tocará la banda del excallejerollegarán a Mute (Ruta 11 Paraje Alfar) el viernes 13 en un show por el bicentenario del Banco Provincia que tendrá tendrá entrada gratis a partir del sábado 7 para quienes saquen la reserva a través de la aplicación de Cuenta DNI del Banco Provincia.El 22 de enero llega a Abbey Road (Juan B Justo 620)o para su show, mientras que en Brew House (diagonal Garibaldi 4830) actuarán(este viernes 6),(Botafogo) y(el sábado 7),el 13 yel sábado 14. También el sábado 7 en Chauvín (San Luis 2849) habrá una presentación del guitarrista de jazz y música argentinaA 200 metros del faro en las Playas del Sur tendrá lugar el ciclo Música y Playa del Helena Beach, la playa privada más grande de Argentina con 80.000 metros y un auditorio de 10 mil metros cuadrados que durante enero presentará un line up exquisito con, entre otros, que se dividirán del siguientes modo.El viernes 13 habrá un After Beach Helena cony artistas Invitados; el jueves 19; el viernes 20el sábado 21en los dos casos por Picheo 808; el viernes 27 fiesta Fauna y el sábado 28En el Teatro Municipal Colón (Hipólito Yrigoyen 1665) el sábado 7 se presenta la; el 11 el espectáculo; mientras que la Villa Victoria (Matheu 1851) se presentarán(domingo 8) y(el 12).A precios populares en la sala Astor Piazzolla del complejo Teatro Auditorium del Boulevard Marítimo a metros del Casino, tendrán shows tres particulares voces de la música argentina:(martes 17 y miércoles 18);(martes 24) y(martes 31).El Zamna Festival de música electrónica, desembarcará por primera vez en Argentina en la ciudad de Mar del Plata durante la segunda quincena de enero, con el trío danés, pioneros del subgénero electro indie (15 de enero), el sudafricano(el 21), que estará presentando lo más destacado de sus siete álbumes de estudio, el último "Subconsciously" (2021), y al DJ israelí, que trabaja la escena techno underground y colaboró con figuras como(el 29) en los primeros sets internacionales de relevancia confirmados.El festival se desarrollará entre el 15 y el 29 en La Reserva Beach Club , es un evento anual que reúne a DJs y amantes de la música electrónica en Tulum, México, y que en cinco años de historia ya exportó versiones a Barcelona, Israel y Miami.