Rodríguez Larreta ratifica que todo JxC se opondrá al juicio político a la Corte

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este miércoles que la "declaración contundente" de Juntos por el Cambio en rechazo al juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia se replicará a la hora de las votaciones en el Congreso.El mandatario también, quien este martes anunció que tomará licencia luego de filtrarse chats que lo vinculan a Silvio Robles , funcionario cercano al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti."Aunque el kirchnerismo quiera anular uno de los tres poderes no lo vamos a permitir. Vamos a oponernos en el Congreso. No vamos a permitir que se lleven puesta la república", indicó Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa en una escuela del barrio porteño de San Telmo.Para el alcalde porteño el juicio político que este martes impulsó el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores contra los integrantes del máximo tribunal es "una locura" y se trata de un "nuevo ataque a la Justicia"."Una semana después de desconocer un fallo de la Corte , el Presidente acompañado por algunos gobernadores dijeron 'esta Corte no nos gusta, cambiemos a todos los jueces'. No tienen el poder absoluto", apuntó.En ese sentido, el mandatario porteño reiteró que "hubo una declaración contundente" de toda la coalición opositora contra el juicio político que será "traducida" al Congreso."El kirchnerismo quiere pasar por encima de las leyes y cambiar al árbitro, que en una república como la nuestra es la Justicia. Nos vamos a quedar sin Argentina si seguimos con esta violación sistemática de las normas", resaltó.Asimismo, Rodríguez Larreta ratificó su respaldo al ministro D'Alessandro, quien este martes anunció su decisión de pedir licencia mientras "pone a disposición" información sobre la filtración de conversaciones con Robles.Además de los chats con el colaborador de Rosatti, D'Alessandro también está implicado en otras conversaciones que trascendieron con jueces federales, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y directivos del Grupo Clarín para acordar una estrategia de encubrimiento por un viaje realizado en octubre a la residencia del empresario británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche.