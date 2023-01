Sobreseyeron a Juan Grabois en una denuncia por "intimidación pública"

Juan Grabois habló de la lucha contra el hambre y fue denunciado. /Foto: Victoria Egurza.

El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó al dirigente social Juan Grabois en una causa por "intimidación pública" que había sido iniciada luego de afirmar que,informaron este jueves fuentes judiciales., en el marco de un plan de lucha por mayores ingresos para los sectores más desprotegidos de la economía que duró varios meses.Además de Mussa, denunciaron al dirigente social, por el mismo episodio, Santiago Cúneo, el diputado Alberto Emilio Assef, Daniel Sarwer, Santiago Dupuy de Lome, Fernando Míguez y Fernando Gabriel Zarabozo.sostuvo ante el juez que Grabois intentó generar "caos" para "liberar a Cristina Kirchner del juicio de Vialidad".El juez no tomó esta hipótesis y por el contrario señaló que "el sentido contextualizado de sus palabras, no fue otro que el de una protesta social, una prédica ideológica y un discurso político".A párrafo seguido, el magistrado del juzgado federal 3 señaló la importancia de "la presencia de libertades que hacen a la esencia del sistema democrático".El equipo legal del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que llevó adelante la defensa de Grabois, consideró una vez conocido el fallo queTambién cuestionaron el uso de fondos públicos para investigar estas "denuncias sin sentido" y mencionaron que "esos recursos debieran destinarse a gestionar la conflictividad criminal del conjunto de la sociedad, una enorme deuda de la democracia".Grabois fue denunciado por haber declarado, una expresión que los denunciantes interpretaron como una "amenaza" a la democracia."La coordinación entre todos los denunciantes para intentar estratégicamente el avance de alguna investigación, es una clara maniobra de fórum shopping -práctica prohibida por el derecho penal- que busca que alguno de los juzgados sorteados, por motivaciones políticas, les diera relevancia a las denuncias e impulsara una causa que no tiene sustento jurídico", denunciaron a su vez los abogados de Grabois.Además de "intimidación pública", Grabois fue denunciado por los delitos de "asociación ilícita", "amenazas coactivas" y "apología del delito", aunque todos ellos fueron descartados por la Justicia porque no cumplen, según el juez, los requisitos para configurarse.