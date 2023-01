Rossi denunció a periodistas y medios por infringir la Ley de Inteligencia

ROSSI DENUNCIA AMEDIOS Y PERIODISTAS VER VIDEO

Rossi recordó que en la Argentina rige la Ley de Inteligencia que "resguarda con el secreto a todas las acciones, funciones, hombres y mujeres que integran la AFI"

"Es claro que en Juntos por el Cambio están incómodos con todas las revelaciones". Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó este miércoles una denuncia penal contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y los diarios Clarín y La Nación, a los que acusó de infringir la Ley de Inteligencia, y aseguró que hubo una "operación de prensa" impulsada por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) sobre una supuesta "mesa militar" destinada a hacer escuchas ilegales."Los legisladores, en lugar de analizar el pedido de informes y utilizarlo para su actividad parlamentaria y jerarquizar lo que significa la producción de inteligencia en Argentina, se lo dieron a periodistas para hacer una operación de prensa y que la AFI aparezca como titular en los dos diarios más importante del país", afirmó Rossi en declaraciones a Télam.De esta forma,, con presencia de asesores del exjefe del Ejército César Milani, que serviría para escuchas ilegales.En la denuncia ante la justicia federal presentada por el titular de la AFI se asegura que Morales Solá, en su artículo publicado en el diario La Nación el 3 de enero, y Santoro, en su nota del diario Clarín del 1 de enero, utilizan "frases textuales extraídas de la respuesta" que la AFI brindó a la Comisión Bicameral, documento clasificado como "secreto".y su modificatoria", detallaron en un comunicado de prensa desde el organismo.En ese marco, Rossi recordó que en la Argentina rige la Ley de Inteligencia que "resguarda con el secreto a todas las acciones, funciones, hombres y mujeres que integran la AFI"."En las publicaciones del diario Clarín y La Nación los periodistas han infringido la ley. Han dado nombres de agentes de inteligencia que claramente son reservados, han explicitado funciones a partir de las que se podría inferir cómo funciona la AFI y han transcripto información que fue enviada a los legisladores", puntualizó Rossi."Por más que no sea un funcionario,. No es así cómo se deben tratar las cuestiones de inteligencia, un bien estratégico que producimos desde el Estado", afirmó Rossi.Además, sostuvo que "se desvirtuó el contenido" del informe presentado ante la comisión y que se realizó "una interpretación que no corresponde"."A los pocos días de recibir el pedido de informe, casi sobre Navidad, trabajamos lo más aceleradamente para que los legisladores tengan una respuesta. Antes que termine el año ya la tenían y ellos hicieron un mal uso de la misma", afirmó.Rossi dijo quey consideró que "es claro que están incómodos con todas las revelaciones" que se difundieron en las filtraciones de nuevos intercambios por chat que habría mantenido el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro., pero esta AFI no hace espionaje ilegal. No es como la macrista", aseveró.Al ser consultado sobre la posible procedencia de esta filtración de los chats del ministro, Rossi aseguró no contar con esa información y señaló "que es la justicia la que está investigando".En tanto, sostuvo que. Sabe que manejando un pedazo de la Corte de justicia maneja gran parte del poder judicial", remarcó.Finalmente, Rossi sostuvo que"Yo soy de una provincia del interior (Santa Fe) y estoy en desacuerdo con el fallo. La ley de coparticipación es compleja y necesita el acuerdo de todas las jurisdicciones. Por eso también apoyo al decisión del presidente Alberto Fernández y los gobernadores de iniciar el juicio político a la Corte", completó.